Undersøgelse: Rusland brugte alle platforme for at hjælpe Trump

Efter at have gennemgået flere millioner indlæg på sociale medier står ét billede tilbage: Trump fik støtte af russerne før og efter valget i 2016.

Det skriver Washington Post på baggrund af en undersøgelse, som blandt andre Oxford Universitet har været med til at foretage på vegne af Senatet i USA.

Den peger på en såkaldt troldefabrik, The Internet Research Agency i Sankt Petersborg, hvor ansatte er hyret til at spytte facebookopdateringer, Youtubeklip og tweets ud på nettet.

’Troldene’, som de kaldes, rettede deres meningspåvirkning mod vælgere, der med en idelig strøm af meddelelser, fotos og video skulle drejes ind på den trumpske banehalvdel i kapløbet med Hillary Clinton om at blive amerikansk præsident.

»Det står klart, at alle beskederne tydeligvis skulle gavne Det Republikanske Parti - og især Donald Trump«, fremgår det af undersøgelsen, som avisen har fået fat i.

»Trump nævnes mest i kampagner, der var rettet mod konservative og højreorienterede vælgere. De største grupper, der kunne stå i vejen for Trump, fik beskeder, der skulle forvirre, distrahere og i sidste ende afskrække folk fra at stemme«.

Selskaber reagerede sent og spagt

De emner, de russiske trolde ifølge redegørelsen især bed sig fast i, handlede om retten til at bære våben og om indvandringen, samtidig med, at de over for især venstreorienterede afroamerikanske vælgere prøvede at så tvivl om valgsystemet og nytten af overhovedet at deltage i valget.

De store firmaer bag de sociale medier reagerede, da kritikken af deres rolle i begivenhederne tog til, for sent og for ukoordineret og undlod at dele alt materiale med efterforskere, skriver avisen.

Ifølge rapporten til Senatet er der grund til at være bekymret for de sociale mediers indflydelse på den nationale politiske debat og for, om firmaerne nu er en trussel for demokratierne.

De ledende medlemmer af Senatets efterretningsudvalg, republikaneren Richard Burr og demokraten Mark Warner, har ikke ønsket at kommentere rapporten, før den bliver offentliggjort senere på ugen.