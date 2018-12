Nazitrusler blev skrevet hos tysk politi

Teksten var ikke til at misforstå: »Din lede tyrkerso! Du skal ikke ødelægge Tyskland. Pis af med dig, så længe du endnu kan komme levende ud herfra, dit svin! Som gengæld slagter vi din datter«.

Selv om det langtfra var første gang, den 42-årige advokat Seda Basay-Yildiz fik trusselsbreve, var denne smøre, som hun modtog for fire måneder siden, for meget for hende. Ikke mindst fordi brevet var underskrevet ’NSU2.0’. Brevet indeholdt også hendes – hemmelige – adresse og navnet på hendes 2-årige datter.

NSU (National Socialistisk Undergrund) er navnet på den nynazistiske terrorcelle, som i løbet af en halv snes år dræbte ti mennesker i Tyskland, ni med indvandrerbaggrund og en kvindelig politibetjent.

Derfor gik Seda Basay-Yildiz, der var advokat for nogle af ofrene i sagen mod den eneste overlevende i NSU-gruppen, Beate Zschäpe, som i sommer blev idømt livsvarigt fængsel, til politiet.

I weekenden kunne politiet i Frankfurt, som har efterforsket sagen de sidste fire måneder, afsløre, at brevet var skrevet på en computer på en politistation. Samtidig oplyste politiledelsen, at fem betjente er suspenderet fra tjeneste, mens det efterforskes, om de har udgjort et nynazistisk netværk i politiet.

De fem betjente – en kvinde og fire mænd – har i en gruppe på det sociale medie WhatsApp delt nazistiske symboler, fremmedfjendske budskaber, billeder og videoer med hinanden. Og muligvis skrevet trusselsbrevet til advokaten med de tyrkiske aner.

Kriminalbetjente i Frankfurt sagde i weekenden til Frankfurter Allgemeine, at de ikke kan udelukke, at »der er tale om et større netværk«.

De suspenderede politifolks hjem er ransaget, telefoner og andet elektronisk udstyr beslaglagt, og sagen efterforskes videre.

»Tilliden til politiet må aldrig gå tabt«, sagde politimesteren i Frankfurt, Gerhard Bereswill, i en udtalelse, da afsløringen af betjentene kom frem.

Men meget tyder på, at tillid allerede er tabt. I hvert fald undrer tyske medier sig over, hvorfor det har taget så lang tid at finde frem til de muligvis nynazistiske politifolk. Under NSU-sagen var der i årevis kritik af tysk politis og efterretningsvæsens sendrægtighed i efterforskningen.

Tidligere nazisager i politiet

Afsløringen kommer helt bag på Seda Basay-Yildiz, der udtrykker sin dybe skuffelse over, at politiet ikke har informeret hende før offentliggørelsen over for avisen Frankfurter Allgemeine.

»Jeg har først læst om det, efter at pressen har skrevet om det. Jeg ville virkelig ønske, at politiet havde informeret mig før offentligheden«, siger hun.

Seda Basay-Yildiz er født i Tyskland, men har tyrkiske rødder. Hun blev kendt, da hun forsvarede en tunesisk mand, der var mistænkt for at være en såkaldt hadprædikant med terrorplaner. Manden, der tidligere var livvagt for Osama bin Laden i Afghanistan, blev udvist til sit hjemland i maj, fordi han blev vurderet som værende en stor trussel mod sikkerheden i Tyskland.

Det er langtfra første gang, tyske politifolk kobles sammen med tilhørsforhold til højreekstreme miljøer. Under demonstrationer for den antiislamistiske bevægelse Pegida har betjente i civil eksempelvis forhindret tv-hold i at passe deres arbejde, og i flere tilfælde har man fundet kommunikation med hagekors og andre symboler internt i politiet.

Derfor talte ministerpræsidenten for delstaten Hessen, som Frankfurt er hovedby i, Volker Bouffier (CDU), med store bogstaver, da han kommenterede sagen på et møde i Berlin i går.

»Det er en meget alvorlig historie. Jeg går stærkt ud fra, at man foretager en intensiv og meget omfattende efterforskning. Jeg kan endnu ikke vurdere, hvor vidt forgrenet dette er. Men der er ingen tvivl om, at vi må tage det meget, meget alvorligt«, sagde han.