Kinas præsident prøver i stor tale at berolige Vesten: »Vi søger ikke overherredømme«

Kina står for fred og udvikling, understregede den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag i en stor tale, hvor han dog også advarede Vesten mod forsøg på at bestemme over Kina.

I sin hidtil mest markante tale i år forsøgte den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag at indtage rollen som stærk mand, samtidig med at han rakte hånden ud til de vestlige lande i et forsøg på at dæmpe deres bekymring for Kina.

Xi Jinping afviste, at Kinas ambition er at blive verdens nye leder i takt med, at landets politiske, økonomiske og militære styrke vokser.

»Uanset hvilket niveau det kommer op på, vil Kina aldrig søge overherredømme«, sagde han, men gjorde det også klart, at Kina står fast på retten til at bestemme over sin egen udvikling.

»Ingen er i en position til at diktere, hvad det kinesiske folk skal og ikke skal«, sagde han og understregede:

»Vi vil resolut reformere, hvad der skal og kan blive ændret, og vi vil resolut ikke reformere, hvad der ikke skal og ikke kan blive ændret«.

Xi Jinping holdt talen foran hundredvis af tilhørere i Folkets Store Hal i Beijing i anledning af fejringen af de åbninger af den kinesiske økonomi, der for 40 år siden banede vejen for landets vækstmirakel og opblomstring som ny supermagt.

Indtil for blot få uger siden fremstod Xi Jinping som stort set urørlig i det kinesiske magtapparat. Men selv om han fortsat er en af de stærkeste ledere, Kina har haft siden folkerepublikkens grundlæggelse i 1949, er han internt blevet mødt med voksende kritik. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Kina under kraftig kritik

Talen var imødeset med stor spænding, fordi Kina er blevet stadig kraftigere beskyldt for at stjæle teknologi fra Vesten for at fremme sin egen industri, samtidig med at den kinesiske økonomi de seneste uger har vist synlige tegn på opbremsning som følge af handelskrigen med USA.

Derfor havde mange iagttagere håbet, at Xi Jinping ville komme med nye reformforslag, som skulle sætte gang i økonomien ved at gøre noget ved den faldende forbrugertillid, den enorme gæld blandt mange kinesiske virksomheder og de mange statsdrevne fabrikker.

Men Xi Jinping afholdt sig fra den slags forslag og brugte i stedet store dele af talen på at hylde kommunistpartiet og den massive koncentration af magten, som han har gennemført siden sin tiltræden som Kinas leder for seks år siden.

»Partilinjen er fuldkommen korrekt«, sagde han og understregede behovet for, at alle kinesere udviser selvdisciplin ved at adlyde partiet.

»Det er ved at opretholde partiets centraliserede lederskab, at vi har været i stand til at opnå forbedringer«, sagde han.

Blandt analytikere vakte Xi Jinping så stor skuffelse, at aktierne på børserne i Hongkong, Shenzhen og Shanghai faldt markant under hans tale.

Tiltagende spændinger internt i partiet

Derfor kan Xi Jinpings tale også læses som et forsøg på at tage en tiltagende kritik i opløbet.

Han slog gentagne gange fast, at Kina siden de første markedsreformer for 40 år siden har fulgt sin ideologi om at indføre »socialisme med kinesiske karakteristika«, der har som mål at gøre livet bedre for alle kinesere.

Men med slet skjult henvisning til den amerikanske præsident, Donald Trump, understregede han også, at »ingen succes kommer let, og at der også indimellem forekommer uforudsete vanskeligheder«.

Vesten er i særlig grad blevet nervøs for Kinas plan kaldet ‘Made in China 2025’, der har til formål at gøre landet til verdensførende inden for nye teknologier som elbiler, kunstig intelligens og robotter. Men Vesten er heller ikke tryg ved Kinas ambitioner om at skabe et nyt verdensomspændende net af handelsveje med Beijing i centrum, som går under navnet Belt & Road.

Xi Jinping brugte sin tale til at give et anderledes positivt billede af Kina.