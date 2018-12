Marokkansk politi har anholdt én efter drab på dansk og norsk kvinde

En dansk og en norsk kvinde er blevet slået ihjel under en vandretur i Atlasbjergene. Nu meddeler de marokkanske myndigheder, at en person er blevet anholdt for drabene.

Vedkommende er blevet pågrebet i Marrakech, meddeler politiet. Vedkommende blev ifølge lokale medier anholdt af enheder fra det centrale efterforskningspoliti. Flere andre mulige medgerningsmænd er identificeret og eftersøges.

De to kvinder blev fundet en halv snes kilometer fra landsbyen Imlil, der er et hyppigt udgangspunkt for vandreture til Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal.

Dræbt af knivhug i nakken

De to rygsækrejsende var døde efter at have fået flere voldsomme knivstik i nakken mandag. De var tilsyneladende klar til en vandretur med efter at være ankommet til området for en uges tid siden.

De blev ifølge en kilde, der udtaler sig til Morocco World News, slået ihjel på det sted, de ville overnatte først under vandreturen.

Udenrigsministeriet har orienteret familien til den danske kvinde om det, der sker, men har endnu ikke fået nogen bekræftelse på dødsfaldet fra de marokkanske myndigheder.