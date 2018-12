Frygt for kinesisk luksusfælde: Østeuropa låner milliarder af Kina til togskinner og motorveje

Motorvejen mellem havnebyen Bar i Montenegro og nabolandet Serbien koster over 7 milliarder kroner at anlægge. Det svarer til 25 procent af Montenegros bruttonationalprodukt. Langt de fleste af pengene, omtrent 85 procent, har det lille land lånt af den kinesiske statsbank China Exim Bank.

Investeringen er smart, fordi den vil koble Montenegro langt bedre til trafiknetværket til de øvrige Balkanlande. Til gengæld får lånet Montenegros statsgæld til at vokse eksplosivt, og selv med en rente på 2 procent kan det være svært at finde midlerne til at betale tilbage.

Eksemplet med motorvejen i Montenegro står langtfra alene. Mange steder i Øst- og Centraleuropa anlægges store infrastrukturprojekter med kinesiske statslån, firmaer og arbejdere. Det er en følge af Kinas Belt & Road Initiative – den såkaldte nye silkevej – der skal knytte Kina tættere til verdensmarkedet.

For relativt fattige lande som Montenegro er den kinesiske finansiering en af få muligheder for at forløse store projekter, men i Bruxelles bekymrer man sig om, hvad det kan betyde på sigt. Om landene bliver afhængige af det kinesiske styre.

»Kineserne tilbyder attraktive lån, men det er en luksusfælde for de lande, der kommer for dybt ned i moradset«, siger en EU-diplomat.

For Kina er de seks lande på Vestbalkan, som alle håber at blive medlem af EU, en mulighed for at blive involveret i projekter, der er sværere at gennemføre i EU. Det vurderer Thomas Eder, der er forsker ved tænketanken Mercator Institute for China Studies i Berlin.

»Her er der et nemmere klima for kinesiske virksomheder, fordi regler og regulativer ikke er så skrappe som i EU. Det gælder for eksempel offentlige opgaver, der ikke nødvendigvis kommer i udbud. Og der er en åbning i forhold til at bygge kulkraftværker, som de europæiske finansielle institutter ikke længere ønsker at finansiere. Det hul udfylder kinesiske virksomheder«, siger Thomas Eder.

For tiden er Kina ved at opføre kulkraftværker i blandt andet EU-kandidatlandet Serbien. I sidste måned påbegyndte Serbien også moderniseringen af togskinner mellem hovedstaden, Beograd, og den ungarske hovedstad, Budapest. Den serbiske regering har lånt omkring 2 milliarder kroner til opgaven af China Exim Bank.

Flere ledere på Balkan har forklaret partnerskaberne med Kina med at henvise til de fastfrosne optagelsesforhandlinger med EU. Den makedonske præsident, Gjorge Ivanov, sagde i fjor i et interview med The Telegraph, at EU’s kølighed var som en invitation til Kina.

»Nu er vi kommet til en situation, hvor vi bruger kinesiske penge og kredit til at bygge en europæisk korridor gennem Makedoniens territorium. Det er et paradoks. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at EU trækker sig. Det er som en opfordring til Kina«, sagde Gjorge Ivanov.

Partnerskaberne mellem Kina og landene i Øst- og Centraleuropa er formaliseret i det såkaldte 16+1-samarbejde. Siden 2012 har Kina i dette format holdt møder med 11 EU-lande i Central- og Østeuropa samt fem EU-kandidatlande på Vestbalkan.

Samarbejdet vækker nogen irritation i EU-systemet, hvor man frygter, at Kina får for stor indflydelse og formår at splitte medlemslandene. Særligt Ungarn fremhæves blandt EU-diplomater som et land, der er blevet meget lydhørt over for kinesiske ønsker. Ungarn blokerede eksempelvis for hård EU-kritik af Kinas adfærd i Det Sydkinesiske Hav, og i fjor blokerede den ungarske regering for en EU-fordømmelse af kinesisk tortur af menneskerettighedsadvokater.