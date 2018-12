Er Trump i lige så store problemer, som Nixon var? ​

Det har været et særdeles travlt år for den særlige efterforsker Robert S. Mueller.

Den tidligere FBI-direktør står i spidsen for undersøgelsen af Ruslands påvirkning af præsidentvalget i USA i 2016 til fordel for Trump. Bare de seneste 12 måneder har hans undersøgelse resulteret i, at 36 personer er blevet tiltalt, 7 har erklæret sig skyldig, 4 personer er blevet idømt fængsel, mens 1 er dømt skyldig i retten og afventer sin straf.

De 36 tæller russiske statsborgere, der fra en propagandistisk troldefarm i Sankt Petersborg spredte falske nyheder på sociale medier for at påvirke valget, mens spioner ifølge anklagerne hackede Clinton-medarbejderes e-mails og lækkede dem på nettet.

Af alle de særlige undersøgelser, hvor præsidenten har været genstand for undersøgelse,er der flest paralleller mellem Rusland-undersøgelsen og Watergate

Og de tæller ikke mindst nogle af Donald Trumps tidligere tætteste medarbejdere; blandt andre hans kampagnechef, hans tidligere højrehånd og et medlem af hans regeringsstab. Disse mænd er indtil videre enten anklaget for, har erklæret sig skyldige i eller er dømt for alt fra at lyve for FBI om deres kontakt med russere til skattesvig og betaling af tys-tys-penge til en pornostjerne.

Også præsident Trump selv er genstand for undersøgelsen og en straffesag, der er opstået i dens følge. Trump har ifølge føderale anklager overtrådt amerikansk valgkampagnelov ved at instruere sin advokat og et tabloidblad til – ganske kort før præsidentvalget – at betale to kvinder for at holde mund om påståede affærer. Desuden efterforsker Rusland-undersøgelsen, om Trump forsøgte at hindre rettens gang blandt andet ved at fyre FBI-direktør James Comey med det formål at lukke ned for undersøgelsen af Trump-kampagnens mulige samarbejde og forbindelse med Rusland.

For mange i den amerikanske befolkning har de seneste 18 måneder været en lang nedtælling til undersøgelsens offentliggørelse.

Trump-kritikere taler om en mulig rigsretssag mod præsidenten. Trump-støtter hæfter sig ved, at Robert Mueller ikke har offentliggjort noget endnu, der viser et samarbejde om valgpåvirkning mellem russere og Trump selv. Alt tyder på, at offentliggørelsen af undersøgelsen er på trapperne.

Mens vi venter, er det oplagt at tage de historiske briller på. For Rusland-undersøgelsen er langtfra første gang, en amerikansk præsident har været genstand for en opsigtsvækkende undersøgelse, der potentielt har betydning for, hvem der sidder i Det Hvide Hus.

Mest mindeværdig er præsident Nixons Watergate-skandale i 1970’erne. Den endte som bekendt med hans afgang, efter at det var kommet frem, at han kendte til indbruddet i demokraternes hovedkvarter og forsøgte at stoppe undersøgelsen af det. Præsident Clinton var i 1990’erne centrum for Whitewater-undersøgelsen, der endte med at afsløre præsidentens affære med en praktikant og hans løgn om den, hvilket skaffede ham en rigsretssag på halsen.

Men hvordan minder de tidligere sager om Rusland-undersøgelsen, og kan man sige noget om, hvor alvorlig nutidens undersøgelse er i forhold til Watergate og Whitewater?

Minder mest om Watergate

En, der kan give et kvalificeret bud på et svar, er den amerikanske professor Katy Harriger. Hun har som samfundsvidenskabelig forsker på Wake Forest University specialiseret sig i undersøgelser med en særligt udpeget efterforsker.

Dem har der været en del af de sidste 20 år, men kun et fåtal af dem har som Rusland-undersøgelsen haft en præsident i søgelyset.

»Af alle de særlige undersøgelser, hvor præsidenten har været genstand for undersøgelse, er der flest paralleller mellem Rusland-undersøgelsen og Watergate«, siger professoren.

Den primære grund hertil er ifølge professoren den såkaldte ’Saturday Night Massacre’ i forbindelse med Watergate:

I oktober 1973 bad Nixon sin justitsminister om at fyre den særligt udpegede efterforsker Archibald Cox, der stod i spidsen for Watergate-undersøgelsen. Det nægtede ministeren og sagde op. Derefter skete præcis det samme for vicejustitsministeren. Først den tredje i ministeriets hierarki modsagde ikke præsidentens ordre og fyrede Cox.

Men den amerikanske befolkning reagerede negativt på ’massakren’. Et flertal af amerikanerne tolkede det, som om præsidenten forsøgte at hindre efterforskningen.

»Fra at undersøgelsen var blevet set som et partipolitisk spørgsmål, blev det pludselig en sag, som både demokratiske og republikanske amerikanere var oprørt over. Folkestemningen vendte«, siger Katy Harriger.

En ny efterforsker blev udpeget. Undersøgelsen fortsatte, og til sidst kom efterforskeren i besiddelse af de bånd, der afslørede Nixons forsøg på at standse undersøgelsen af Watergate.

Ifølge Katy Harriger minder det på nogle måder om Trump og hans behandling af justitsminister Jeff Sessions samt om Sessions måde at forholde sig til den særligt udpegede undersøger på.

Sessions blev målet for Trumps vrede, efter at han erklærede sig inhabil i Rusland-undersøgelsen med den begrundelse, at han selv havde været medlem af Trumps kampagnestab. Mueller undersøger altså, hvorvidt netop denne stab har samarbejdet med folkene bag den russiske propagandakampagne. Sessions trådte til side og overlod ansvaret for undersøgelsen til sin viceminister. Det tilgav Trump ham aldrig.

Dagen efter midtvejsvalget, efter en langvarig hetz på Twitter, fyrede Trump Jeff Sessions.

Nu har Trump peget på en efterfølger, advokaten William Barr, som skal igennem en senatshøring for at blive indsat som justitsminister.

Professor Katy Harriger forudser, at de demokratiske medlemmer af Senatet vil bede Barr love, at han ikke fyrer Mueller, ligesom man i 1970’erne gjorde det med de skiftende justitsministre under ’massakren’.

Men på flere punkter er situationen anderledes i dag, siger hun. Under Watergate var Senatet kontrolleret af demokrater, af oppositionspartiet, ikke af Nixons parti. Dengang stillede Senatets demokrater som betingelse for godkendelse af en ny justitsminister, at han skulle beskytte den særlige undersøger. I det senat, William Barr møder, er der republikansk flertal.

»Spørgsmålet er, om republikanske senatorer i dag vil være med til at stille Barr den betingelse«, siger professor Katy Harriger.