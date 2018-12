Zimbabwes militær og politi får skylden for drab efter valg

Soldater og politibetjente i Zimbabwe brugte 'uberettiget og uforholdsmæssigt' meget magt til at dræbe seks personer under protester mod valgsnyd i kølvandet på præsidentvalget i landet den 30. juli.

Det fastslår en rapport offentliggjort tirsdag.

Rapporten er blevet set som en test af, hvorvidt præsident Emmerson Mnangagwa ville fornægte de voldshandlinger begået af sikkerhedsstyrker, som var forbundet med hans forgænger Robert Mugabes lange styre.

Den hårde kritik af militæret og politiet i undersøgelsesrapporten afspejler således en mere åben diskurs i Zimbabwe, siden Mugabe blev tvunget fra embedet i november 2017.

I rapporten anbefales det dog kun at 'rejse interne disciplinærsager' mod de pågældende soldater og betjente. Det rejser spørgsmålet, om de skyldige overhovedet bliver straffet for de seks drab, der fandt sted den 1. august.

Regeringens rapport konkluderer også, at oppositionsledere havde opfordret til vold forud for indsættelsen af soldater i hovedstaden Harare.

Seks personer dræbt

Sikkerhedsstyrkerne havde til opgave at holde protesterne mod forsinkelsen af valgresultatet nede.

Seks personer blev dræbt, da skud blev løsnet i gaderne.

»Taget i betragtning at ejendomme og liv var truet, og set i lyset af politiets manglende evne til at sprede demonstranterne, var militærets og politiets advarselsskud passende«, siger præsident Emmerson Mnangagwa på et pressemøde tirsdag.

»Men brugen af ammunition rettet mod mennesker - især de, der flygtede fra stedet - var uden tvivl uberettigede og ude af proportioner«, siger han.

Talsmand for oppositionen Jacob Mafume siger, at rapportens konklusion, om at oppositionsledere var involveret i volden, er absurd.

»Volden blev begået af soldater, der skød mod demonstranterne, så på hvilken måde ansporede vores lederes valgtaler en soldat til at dræbe? Det er en bizar konklusion, der ikke er understøttet af fakta«, siger Mafume.

Nogle af de dræbte var ramt af skud i ryggen. Det har en undersøgelse tidligere konkluderet.

