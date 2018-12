Dansk betjent hjælper til i Marokko efter drab på dansker

Onsdag morgen har en dansk betjent sat sig i et fly med kurs mod Marokko. Han rejser ifølge Rigspolitiet til Marrakesh for at samarbejde med de marokkanske myndigheder i opklaringen af drabet på en 24-årig dansk kvinde.

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev mandag fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Betjenten skal agere som forbindelsesofficer. Han skal derfor ikke deltage direkte i efterforskningen, men i stedet sørge for et styrket samarbejde mellem Danmark, Norge og Marokko.

»Forbindelsesofficerens opgaver er - i tæt samarbejde med den norske forbindelsesofficer - at stå til rådighed for marokkansk politi og bistå, hvis der er behov for, at der skal foretages efterforskningsskridt i Danmark«.

»Derudover er det forbindelsesofficerens opgave at holde de danske myndigheder løbende underrettet om, hvad der sker i sagen«, siger Michael Kjeldgaard, som er politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter i en pressemeddelelse.

Politimanden skal også hjælpe den danske ambassadør i Marokko, der befinder sig i Marrakesh og yder konsulær bistand til de pårørende.

De to unge kvinder studerede friluftsliv-, kultur- og naturvejledning sammen på et universitet i Norge. De var sammen på ferie i Marokko og var søndag nået til Imlil.

Byen i Atlasbjergene tjener ofte som startsted for udflugter til bjerget Toubkal, der er Nordafrikas højeste bjerg.

ritzau