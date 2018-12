Khashoggi-mord blokerer saudisk-israelsk samarbejde

Har det bestialske mord på den saudiarabiske systemkritiker Jamal Khashoggi ganske utilsigtet jaget en kæp i hjulet på et diskret samarbejde mellem det saudiske kongehus og Israel?

Samarbejdet mellem regeringerne i Riyadh og Vestjerusalem har ikke mindst vakt glæde i USA, hvor præsident Trump har set Israel og Saudi-Arabien som sine nærmeste allierede i sit pres på præstestyret i Iran.

Men nu har den magtfulde saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, hjemsendt to af sine nærmeste medarbejdere på grund af deres rolle i mordet på Khashoggi inde på det saudiske konsulat i Istanbul 2. oktober. Her blev Khashoggi kvalt og hans lig siden parteret.

Tyrkiet opfatter netop disse to saudiarabere – Saud al-Qahtani, der er rådgiver for kronprinsen, og Ahmed al-Assiri, der har været viceefterretningschef i Saudi-Arabien – som hovedansvarlige for mordet på Khashoggi.

Ifølge Wall Street Journal har de to også været ansvarlige for Saudi-Arabiens kontakter til Israel. Assiri er ifølge en unavngiven kilde den højest placerede saudiaraber, der nogen sinde har besøgt Israel.

Mordmistænkte med flere roller

I mange andre stater ville følsom udenrigspolitik ikke afhænge af to embedsmænd. Skulle to diplomater blive fjernet fra en opgave, kunne andre sættes på opgaven. Således ikke nødvendigvis i Saudi-Arabien, hvor kontakter til Israel altid har været omgærdet af hemmeligholdelse i forventning om, at det ville møde kritik inden for kongehuset.

Kronprins Mohammed bin Salman er kommet under pres. Flere af Saudi-Arabiens vestlige allierede kræver en redegørelse for kronprinsens ansvar for mordet i Istanbul. Og det amerikanske Senat har vedtaget en resolution, som ligeud giver kronprinsen ansvar for mordet. Hjemme i Saudi-Arabien synes hans rivaler inden for Saud-familien at bruge mordet til at styrke kritikken af kronprinsen.

Ifølge Wall Street Journal har kronprinsen derfor ikke travlt med at udpege nye kontakter til Israel, fordi det kan styrke hans rivaler.

De internationale protester har derfor »dæmpet appetitten på risikable udenrigspolitiske bestræbelser såsom at række hånden ud til Israel«, skriver Wall Street Journal.

Israels ministerpræsident, Benjamin Netanyahu, har officielt kaldt mordet »afskyvækkende«, men fastholdt, at det ikke må skygge for Saudi-Arabiens strategiske betydning.

»Hvis Saudi-Arabien blev destabiliseret, ville ikke kun Mellemøsten, men verden blive destabiliseret«, mener den israelske regeringsleder.

Israelsk overvågningsudstyr

Men Israels salg af avanceret efterretningsudstyr til Saudi-Arabien kan på anden vis også trække Israel ind i malstrømmen omkring drabet på Khashoggi.

Avisen Ha’aretz kunne i oktober afsløre, at det israelske it-selskab NSO Group har solgt et dyrt cyber-overvågningsudstyr til Saudi-Arabien Det er i sig selv opsigtsvækkende – men ikke overraskende – at saudiske og israelske efterretningstjenester samarbejder. Men nu har den dræbte Jamal Khashoggis nære ven, aktivisten Omar Abdulaziz, som lever i eksil i Canada, lagt sag an mod NSO, fordi selskabets teknologi angiveligt er blevet brugt af den saudiske efterretningstjeneste til at hacke sig ind på korrespondancer mellem de to aktivister. Abdulaziz mener, at hackingen har afsløret Khashoggis planer om at indlede en webbaseret kampagne mod kronprins Mohammed bin Salman … og derfor fremprovokeret mordet i Istanbul.

Sandt eller falsk? Det vil ingen af de involverede virksomheder og efterretningstjenester være interesseret i at kaste lys på. Men tyrkisk politi og nu en canadisk domstol arbejder på sagen.