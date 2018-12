Fransk kærestepar fandt de to ofre: »Vi advarede alle, vi så i Imlil mod at gå derop. Jeg ville ikke, at flere skulle se det, vi havde set«

De var taget afsted om morgenen kvart over 9 på en vandretur i bjergene.

Rejsevejledning til Marokko Udenrigsministeriet anbefaler, at man udviser ekstra forsigtighed i hele landet efter dobbeltdrabet. Den generelle anbefaling lyder også, at man skal være opmærksom på kriminalitet og terror - men også, at de fleste danskere ingen problemer har under besøg i Marokko. Risikoen for terror i Marokko anses for »middel«, og der har ikke været terrorangreb siden april 2011. Der advares mest mod at terror kan ske, hvor der er mange turister samlet. Når det gælder trekkingture, så skriver Udenrigsministeriet, at man kan »overveje at trekke i en større gruppe«. Læs rejsevejledningen her. Vis mere

Da de havde gået en times tid fra byen Imlil, kom de til et plateau. Herfra så de et telt, som stod åbent, og der så de to piger, som lå udenfor.

»Det var forfærdeligt. De var ødelagte«, fortæller det franske par, som fandt pigerne.

Sådan fortæller et fransk kærestepar til den norske avis VG.

Avisen har talt med parret på telefonen og har fra efterforskerne fået bekræftet, at det var disse to turister, som fandt de to dræbte og alarmerede politiet.

Deres øjenvidneskildring indgår i det marokkanske politis efterforskning af drabet på danske Louisa Vestager Jespersen på 24 år og norske Maren Uelande, 28 år, som i mandags blev fundet dræbt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko.

Parret ønsker ikke at stå frem med navn. Det er den franske kvinde, som fører ordet.

»Det var et stort chok, vi tænker på det hele tiden«, siger hun, som fortæller, at hun er på samme alder som den norske pige og selv er glad for at gå i bjergene.

Vi advarede alle mod at gå derop

Landsbyen imlil ligger ved indgangen til Atlasbjergene. Kvinden forklarer, at der var stille i landsbyen i løbet af dagen og kun få turister.

De så ingen andre europæiske turister i landsbyen, og parret var kommet et godt stykke bort fra området, hvor det er muligt at køre med bil, da de fandt kvinderne.

»Vi tog et billede for at kunne vise politiet, hvor vi fandt dem og gik ned igen«, fortæller kvinden til VG.

»Vi advarede alle, vi så i Imlil mod at gå derop. Jeg ville ikke, at flere skulle se det, vi havde set«.

Politiet mistænker fire mænd for drabet, og en af dem blev pågrebet i Marrakesh i tirsdags.

Mændene skal alle have sværget troskab til terrororganisationen IS. Onsdag aften bekræfter Politiets Efterretningstjeneste (PET), at der florerer en mulig henrettelsesvideo på internettet, og at dobbeltdrabet efterforskes som terror.

Det franske par rejser hjem fra Marokko i dag.

»Jeg så i medierne, at de har taget nogle, og jeg håber virkelig, de pågriber dem, som har gjort det. Jeg føler med familierne«.