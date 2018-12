Forsker: Sådan er Islamisk Stats rolle i Marokko

Drab på en dansk og en norsk kvinde har muligvis relation til Islamisk Stat, oplyser myndigheder. Marokko har hidtil været kendt for at undgå terrorgruppens angreb, fortæller forsker.

Hvis Islamisk Stat har relation til drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko, er det en højst usædvanlig begivenhed i det nordafrikanske land.

Siden 2011 har terrororganisationen ikke haft deciderede angreb i Marokko, fortæller en forsker.

»Islamisk Stat har ingen gruppe, som opererer permanent i Marokko«, siger ph.d.-studerende Tore Refslund Hamming, der forsker i islamistisk terror ved DIIS i København og Sciences Po i Paris.

Det vides endnu ikke, hvem der står bag drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande, hvis lig mandag blev fundet i Marokko. Men marokkanske myndigheder oplyser ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET), at de efterforsker sagen som terror med en mulig relation til Islamisk Stat.

Marokkanske myndigheder er kendt for at være meget opmærksomme på terrorbekæmpelse, fortæller Tore Refslund Hamming. Marokkanere har stået bag terrorhandlinger i de senere år, men det er sket uden for deres eget lands grænser.

»Det kan skyldes, at marokkanske myndigheder har været ekstremt fokuseret på islamistiske terrorgrupper, efter at landet blev ramt af terrorangreb i Casablanca i 2003 og Marrakech i 2011. Marokko bliver ofte nævnt som foregangseksempel på, hvordan et mellemøstligt land kan håndtere truslen fra islamistiske terrorister«, siger Tore Refslund Hamming.

Det er dog ikke ensbetydende med, at Marokko er uden folk, der sympatiserer med Islamisk Stat.

»Marokko har nogle individer og små celler, som sympatiserer med Islamisk Stat. Derudover har omkring 1.500 marokkanske borgere kæmpet i Syrien og Libyen. Det er et ret højt tal«, siger Tore Refslund Hamming.

Når Islamisk Stat har foretaget terrorangreb med europæiske ofre i de senere år, har det været med et mål om gengældelse, forklarer forskeren.

»Budskabet har været, at når Vesten kæmper mod jihadister i Syrien, ’så gør vi det her for at straffe jer for det’«, siger Tore Refslund Hamming.

Muhammedtegninger er næppe et motiv

Han ser det omvendt som meget lidt sandsynligt, at Islamisk Stat skulle have gået målrettet efter en dansker. Den risiko var ofte til debat, da krisen om Muhammedtegningerne var på sit højeste.

»Muhammedtegningerne bliver aldrig nævnt af Islamisk Stat. Der har været en lille smule snak om det i Al-Qaeda-kredse, men tegningerne har stort set ikke været en del af debatten i de senere år«, siger Tore Refslund Hamming og fortsætter:

»Men hvis Islamisk Stat tager ansvar for de her drab, vil deres tilhængere begynde at koble det til Muhammedtegninger«.

Det er desuden meget lidt sandsynligt, at Islamisk Stat skulle angribe med begrundelse om, at kvinder går klædt på anden vis end islamisk skik.

»Påklædning vil næppe være et motiv for Islamisk Stat. Det kunne være et mål, hvis det var et sted, der opfattes som en del af kalifatet, hvor islamisk lov gælder, men Marokko er langt fra opfattet som et kalifat«, siger Tore Refslund Hamming.

Natten til onsdag meddelte USA’s præsident, Donald Trump, at han trækker alle amerikanske tropper ud af Syrien, fordi Islamisk Stat i landet nu er besejret. Men de amerikanske styrkers indsats mod terrorgruppen i Syrien har næppe fået dens medlemmer til at rejse til Marokko i stort antal, vurderer Tore Refslund Hamming.

»Marokkanske myndigheder har gjort meget klart, at man ikke vil have de marokkanere tilbage, som er rejst til Syrien for at kæmpe. Hvis de vender tilbage, risikerer de lange og hårde straffe«, siger Tore Refslund Hamming og fortsætter:

»Intet indikerer en tilstrømning af Islamisk Stat-krigere til Marokko. Hvis de søger til et andet land, vil Afghanistan være et bedre bud«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) meddelte torsdag morgen, at dansk politi følger marokkansk politis efterforskning tæt og vil komme med flere oplysninger, så snart man ved mere.