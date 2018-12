Sikkerhedspolitiske eksperter: USA-allierede bør være bekymrede Beslutningen om at trække USA ud af Syrien må skabe bekymring i Irak og Afghanistan, siger eksperter.

Stik imod anbefalingerne fra flere støtter i sin egen administration har USA's præsident, Donald Trump, annonceret, at han vil trække de amerikanske tropper ud af Syrien.

Samtidig har præsidenten erklæret den militante gruppe Islamisk Stat for besejret.

De udmeldinger må skabe bekymring hos nogle af de lande, der får støtte fra amerikanske soldater. Det mener to sikkerhedspolitiske eksperter.

Blandt dem er Jennifer Cafarella. Hun er direktør ved institut for efterretninger og strategisk planlægning Study of War i Washington.

»Hvis han er klar til at forlade Syrien, så mener jeg også, at vi bør være bekymrede for, om det gælder Afghanistan næste gang«, siger Jennifer Cafarella onsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

USA har været i Afghanistan de seneste 17 år og har fortsat mere end 15.000 tropper udstationeret. De hjælper den afghanske regering med at bekæmpe den militante gruppe Taliban.

Også Kori Schake, der er vicedirektør i Internationalt Institut for Strategiske Studier, siger, at USA's allierede med rette kan være nervøse.

»Regeringerne i Irak og Afghanistan bør være rigtig, rigtig bekymrede«.

»Hvis Syrien så let kan blive droppet - og kampen erklæres for vundet - hvad er så argumentet for at blive i Irak, hvor Islamisk Stat er endnu mere besejret«, skriver Kori Schake på det amerikanske magasin The Atlantics hjemmeside.

ritzau