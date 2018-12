Der er sorte pletter på Kinas grønne selvopfattelse

Mens USA under præsident Donald Trump har trukket sig fra den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015, holder Kina fast.

Kina overholder sine forpligtelser i FN-aftalen og har høstet ros for at stoppe opførelsen af nogle planlagte kulkraftværker. Da præsident Xi Jinping holdt tale på den kommunistiske partikongres i fjor, fremstillede han Kina som et globalt klimaforegangsland.

»Ved at sætte sig i førersædet i det internationale samarbejde for at reagere på klimaforandring er Kina blevet en vigtig deltager, bidragyder og fakkelbærer i den globale bestræbelse for miljømæssig civilisation«, sagde Xi Jingping.

Men der er sorte pletter på Kina grønne selvbillede, mener klimaeksperter. Dels er Kinas udledning af drivhusgasser begyndt at stige igen efter en opbremsning i 2014 og 2015, dels er opførelsen af nogle af de kulkraftværker, som blev bremset, blevet genoptaget.

»Lande kan nå deres mål i Paris-aftalen enten ved at implementere meget ambitiøse klimahandlinger eller ved at have meget lave målsætninger. Det sidste er tilfældet for Kina. I 2014, da Kina lagde sine mål frem, stod det klart, at man ville nå målene alene ved allerede besluttede tiltag, uden at gøre yderligere. Det er selvfølgelig meget bedre end USA, som trækker sig fra Paris-aftalen, men USA bør bestemt ikke være målestokken«, siger Hanna Fekete, der er grundlægger af tænketanken NewClimate Institute i Köln.

Tænketanken er med til at foretage en anerkendt måling af landenes klimatiltag, den såkaldte Climate Action Tracker. Her vurderes Kinas indsats at være »yderst utilstrækkelig« for at nå Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader. Hvis alle lande havde et ambitionsniveau som Kinas, vil temperaturerne i 2100 være steget med over 3 grader, lyder vurderingen.

»Kina spiller en fantastisk vigtig rolle for klimaet, og der sker fremskridt. De er gået væk fra at blokere for nye tiltag og spiller nu en konstruktiv rolle globalt. Kina har verdens største tilgang af vedvarende energikapacitet og er ved at implementere kvoter for elbiler. Alt det er meget positivt, men de har stadig enormt meget kul, og de er endda ved at udvide deres kulkapacitet. Og man kan ikke kaldes global klimaleder, så længe man øger sin kulkapacitet«, siger Hanna Fekete.

Kulnation nummer 1

Kina er verdens største producent af kulkraftværker og er dermed en af de store trusler mod Paris-aftalens målsætning. Det konstaterer den tyske ngo Urgewald i en opgørelse fra oktober 2018 over planlagte kulkraftværker.

Af de 1.380 nye kulkraftværker, der er under opførelse eller udvikling, står Kina bag en tredjedel, viser opgørelsen.

»Mens Kina er den største producent af solenergi og verdensleder inden for vindenergi, udgør dets planlagte tilføjelse af kulkapacitet (...) mere end en tredjedel af de planlagte kulkraftværker globalt«, konkluderer Urgewald i opgørelsen.

Hvis målene i Paris-aftalen skal nås, er det afgørende at få afskaffet kulkraftværkerne. Det forklarer Igor Kalaba fra CAN Europe, en paraplyorganisation for klimaorganisationer.

»Udledning af drivhusgasser fra energisektoren er en af de største årsager til klimaforandringer, og i energisektoren er kulkraftværkerne den største synder. Så hvis man skal rangere synderne i rækkefølge, er kul helt klart det første, vi må afskaffe«, siger Igor Kalaba.