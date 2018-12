Rigspolitiet har sendt mand til Marokko – men ikke for at deltage i efterforskningen

Rigspolitiet har onsdag sendt en mand til Marrakesh, efter at den dansk kvinde Louisa Vesterager Jespersen er blevet dræbt i bjergene uden for den marokkanske storby.

Den danske udsendte er at være forbindelsesofficer. Dermed skal ikke være en del af den del af det politiarbejde, som vedrører forhør og indsamling af beviser.

»Det er vigtigt at understrege, at han ikke skal derned for at deltage i efterforskningen. Den varetages af de lokale myndigheder«, siger Michael Kjeldgaard, som er politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, i en pressemeddelelse.

Forbindelsesofficeren skabe forbindelse til de marokkanske, de norske og de danske myndigheder og styrke samarbejdet mellem dem, oplyser Rigspolitiet.

»Hans opgave bliver blandt andet at være til rådighed for de marokkanske myndigheder, i det omfang der er behov for det«, siger Michael Kjeldgaard.

Den danske udsendte skal også hjælpe den danske ambassadør i Marokko, der befinder sig i Marrakesh og yder konsulær bistand til de pårørende.

»Derudover er det forbindelsesofficerens opgave at holde de danske myndigheder løbende underrettet om, hvad der sker i sagen«, siger Michael Kjeldgaard.

Dansk officer samarbejder med norsk kollega

Forbindelsesofficeren arbejder tæt sammen med en norsk forbindelsesofficer, som er udsendt, da en norsk kvinde, norske Maren Uelande, som var på vandretur i bjergene sammen med den danske kvinde, også er blevet dræbt.

De marokkanske myndigheder efterforsker drabene som en terrorsag og mener, at de muligvis kan relateres til Islamisk Stat, oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Forbindelsesofficererne fra Danmark og Norge skal hjælpe marokkansk politi, hvis de finder ud af, at der er behov for, at noget skal efterforskes i Danmark eller i Norge.

Det er normal procedure at vurdere, om der skal udsendes en forbindelsesofficer, når danske statsborgere er døde eller tilskadekomne i udlandet, oplyser Rigspolitiet i meddelelsen:

»Når danske statsborgere bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i udlandet, foretager vi en vurdering af, om det vil gøre en positiv forskel at sende en forbindelsesofficer, og hvis det er tilfældet, så sender vi en eller flere medarbejdere af sted. Det kan være i forbindelse med alt fra forbrydelser til naturkatastrofer«, siger Michael Kjeldgaard.