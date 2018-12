Ungarere fortsætter protester mod ny 'slavelov'

Det begyndte med protester i Budapests gader mod en ny lov om overarbejde, men det er – og nær sagt: selvfølgelig – endt i en mere generel protest mod Ungarns højreradikale regering med premierminister Victor Orban i spidsen.

Orban har – nærmest lige så selvfølgelig – rettet kritikken mod udlandet. Væk fra loven, væk fra sig selv. I stedet har Orban peget på internationale netværk og finansmanden og ungareren George Soros som bagmænd for gadeprotesterne.

Det skete fredag formiddag i den statslige radio, Kosssuth Radio, hvor Orban var gæst, og hvor han i følge New York Times kaldte protesterne for »hysterisk skrigeri«. Inden han, ifølge referatet på den ungarske regerings hjemmeside, sagde, at »at de mest aggressive og aktive i protesterne mod lovændringen er støttet af George Soros«. Orban tilføjede, at han også ser internationale netværk som deltagere i de ungarske protester. Intet af dette er blevet dokumenteret af premierministeren.

Hele konflikten startede med en lovændring, som giver arbejdsgiveren ret til at øge antallet af overarbejdstimer fra 250 til 400 om året og samtidig ret til at kunne tilbageholde lønnen i op til tre år. Loven har populært fået navnet »slaveloven«. Det er erhvervslivet, der har presset på – især de små- og mellemstore virksomheder er trofaste Orban-støtter – og sigtet er at undgå lønpres ved at få de ansatte til at arbejde flere timer. Det ser fagbevægelsen naturligvis som en indskrænkning af givne rettigheder, og her har fagbevægelse og opposition fundet hinanden.

Forrige søndag var der store demonstrationer i Budapest. Det førte i første omgang til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter, som blev mødt med tåregas. Siden tørnede oppositionspolitikere og politi sammen, da ti parlamentsmedlemmer trængte ind på den statslige tv-station og forlangte at få taletid til at læse en proklamation op. Det fik de ikke, i stedet blev to af dem, korporligt smidt ud af politiet, mens de selv videodokumenterede det.

Fredag aften fortsatte demonstrationerne, og vreden var ikke taget af, da omkring 5.000 ifølge flere medier demonstrerede mod Orban og hans regering.

Der har været mange Orban-protester siden den kontroversielle premierminister satte sig i stolen for otte år siden. Ved valget sidste år i april var der også grøde i oprøret mod Orbans illiberale linje, men da vælgerne havde været til stemmeurnerne, var det igen ham, der kunne trække sig sejrrigt ud – med to tredjedele af sæderne i parlamentet. Mange af stemmerne er kommet uden for Budapest, og det er da også værd at bemærke, at det kun er i Budapest, der demonstreres.

Det, der i følge flere – bl.a. Daniel Berg fra oppositionspartiet Momentum, som er pro-EU og anti-Orban – adskiller denne protest fra de øvrige, er udgangspunktet: arbejdstid. Andre Orban-protester har taget udgangspunkt i mere grundlæggende rettigheder, som også har bragt Ungarn i konflikt med EU og udløst den såkaldte artikel 7-procedure, der i sidste ende kan fratage Ungarn stemmeretten i EU, om end der er uendelig langt dertil. Denne gang handler det om hverdagen. Om, hvor mange timer man skal arbejde, og hvad man får for det.

»Det her er mindre abstrakt og er derfor blevet til en mere generel anti-Orban, anti-regeringsprotest«, sagde Daniel Berg til BBC.

Om protesterne udvikler sig ud over Budapest og om de strejker, der er bebudet, rent faktisk vil finde sted, ved vi først i det nye år, men i mellemtiden er en gammel strid blusset op, også med Orban i centrum.

I denne uge lagde den ungarske regering en video op på Facebook, hvor Guy Verhofstadt, leder af den liberale Alde-gruppe og en af de stærkeste Orban-kritikere på linje med Soros, blev citeret for at sige, at »vi har brug for mere migration«. Samme budskab, efterfulgt af udsagnet »det er sindssygt«, stod på en lastbil, der kørte rundt i Bruxelles. Også med adresse til den ungarske regering.