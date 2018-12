Forsvarsminister: Bekymrende Trump-udmelding om Syrien

Det er dårligt nyt for stabiliteten i Mellemøsten, når USA's præsident, Donald Trump, meddeler, at han vil trække de amerikanske styrker ud af Syrien.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der frygter, at Islamisk Stat (ISIL) får frit spil i området, når amerikanerne er væk.

»Jeg frygter, at en amerikansk tilbagetrækning vil give terroristerne en ro, som vi desværre oplevede, da man erklærede fred i Irak. Da man trak sig ud, fik disse kræfter tid og ro til at reorganisere sig og vende tilbage. Det er risikoen«, siger han og tilføjer, at han samtidig er bekymret for kurderne.

»Hvis der ikke er en effektiv beskyttelse, er der stærke kræfter, som vil engagere sig i kampen mod dem. Når vi ser på baggrunden for succesen i kampen mod ISIL, er det i høj grad kurdernes fortjeneste. Det er i vidt omfang dem, der har bekæmpet ISIL«.

Det er ifølge Claus Hjort Frederiksen uvist, hvor den amerikanske tilbagetrækning efterlader den øvrige internationale koalition.

»Mig bekendt trækker amerikanerne sig ikke ud i morgen. Jeg har læst, at det vil være over nogle måneder. At give ISIL ro er en dårlig ide. Man taler om, at der stadig er 30.000 ISIL-krigere tilbage i Syrien og 5000 europæiske fremmedkrigere, så problemet er ikke forsvundet«.

Han understreger, at amerikanernes beslutning ikke får betydning for det danske bidrag til kampen mod Islamisk Stat.

Samuelsen: USA fortsætter sit engagement i Irak

Den opfattelse deler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der deler ministerkollegaens bekymring:

»Jeg var selv til stede i Irak i sidste uge og fik bekræftet, at USA fortsætter sit engagement der«.

»Derfor har den amerikanske beslutning heller ikke i første omgang operative konsekvenser for den danske tilstedeværelse«.

»Vi fortsætter, fordi det er helt afgørende, at vi ikke giver Isil mulighed for at vende tilbage«, siger han.

Danmark er til stede i Irak for blandt andet at hjælpe med at træne de irakiske hærstyrker.

Men danske enheder hjælper også koalitionen med radarstøtte, med it og kommunikation og med medicinsk bistand.

Ritzau & Hans Davidsen-Nielsen