Dommer afviser at droppe anklagerne mod Harvey Weinstein i voldtægtssag

En voldtægtssag mod den tidligere filmmogul Harvey Weinstein skal fortsætte i retten.

Det har en domstol i New York torsdag afgjort, skriver nyhedsbureauet AP.

Weinsteins advokater mener, at politiet har handlet ukorrekt under efterforskningen, der førte til den tidligere Hollywood-producents anholdelse.

Hans advokater siger, at sagen var påvirket af en betjents angivelige instruering af et potentielt vidne og en af de forurettede i sagen mod Weinstein.

Forsvarsadvokaterne mener, at retssagen har udviklet sig til kaos, mens anklagerne siger, at der er rigeligt bevis for at fortsætte retssagen.

Det gav dommeren anklagerne ret i under retsmødet torsdag.

Den 66-årige Weinstein er anklaget for at have voldtaget en kvindelig bekendt på et hotelværelse i marts 2013. Han er desuden anklaget for at have tiltvunget sig oralsex med en anden kvinde i sin lejlighed på Manhattan i 2006.

Han afviser alle anklager om, at der var tvang involveret og forklarer, at det var under samtykke fra begge parter.

I retten var Weinstein ledsaget af sin advokat, Benjamin Brafman, men han efterlod selv retsbygningen uden at kommentere på dommerens afgørelse.

Weinstein, som engang var en af de mest magtfulde filmproducenter i Hollywood, er blevet anklaget af en række kvinder, hvor flere af dem er kendte skuespillerinder, for at bruge sin indflydelse på at seksuelt chikanere og begå overgreb på dem uden nogle konsekvenser.

De første seksuelle overgrebsanklager mod Weinstein kom frem i oktober sidste år, og siden er over 75 kvinder stået frem og har anklaget ham.

På trods af det har anklageren i New York kun valgt at bygge sagen op mod Weinstein på baggrund af få kvinders anklager. Den 25. maj i år rejste politiet i New York sag mod ham, hvilket skabte stor mediebevågenhed.

Alle de seksuelle anklager og sager mod den skandaleramte filmmogul blev starten på den såkaldte #MeToo-bevægelse.