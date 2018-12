Børn skyder, dræber og dør på slagmarken i Yemen

Som 13-årig var Mohammed en benhård soldat hos houthi-oprørerne i Yemen. Efter at være blevet indoktrineret i oprørernes træningslejre gik han i kamp, selv om kanonilden bragede, og jorden rystede under tunge luftangreb. Han siger, at han både har tortureret og slået ihjel. Han var ligeglad med, om han døde eller overlevede.

Hans eneste trøst var serienummeret på det armbånd, som houthierne havde forsynet ham med – hans ’jihad-nummer’. Det gav ham vished om, at hans lig ville blive sendt hjem til familien, hvis han skulle falde.

»Når jeg bliver martyr, taster de mit nummer ind i computeren, så mit navn og billede kommer frem, og så printer de det ud med titlen ’martyr’ nedenunder«, siger Mohammed.

Mohammed er en af de 18 tidligere børnesoldater, som AP har interviewet, og som alle beskriver, hvor effektive houthierne har været til at rekruttere drenge helt ned til 10-årsalderen til at kæmpe i krigen mod en militær koalition, der er ledet af Saudi-Arabien og støttet af USA.

Houthierne har indrulleret 18.000 børnesoldater i deres hær, siden krigen begyndte i 2014. Det erkender en af houthiernes højtstående militærfolk over for AP. Det er en følsom oplysning, og han vil derfor kun udtale sig anonymt.

Hjem i kister

Tallet er højere, end det tidligere har været fremme. FN har fundet dokumentation for, at i 2.721 børn var blevet rekrutteret til at kæmpe for krigens parter – langt flest hos houthierne – men det tal er sandsynligvis for lavt, siger flere officielle kilder.

Et ukendt antal unge krigsdeltagere er blevet sendt hjem i kister. Flere end 6.000 børn er blevet dræbt eller lemlæstet under krigen, rapporterede FN’s børneorganisation i oktober uden dog at kunne fastslå, hvor mange af dem der selv var aktive i krigshandlingerne.

Brigadegeneral Yahia Sarie, militær talsmand for houthierne, afviser, at børn under 18 år systematisk rekrutteres, og siger til AP, at militæret har udsendt instrukser om at hjemsende børn, der forsøger at lade sig hverve. Han siger, at de fleste børn, der prøver at melde sig til militærtjeneste, gør det på grund af vrede over de forfærdelige ting, de har oplevet. De historier, som børnene har fortalt til AP, afviser han som propaganda fra koalitionen.

AP interviewede de tidligere børnesoldater i lejre og på et rehabiliteringscenter, der er finansieret af Saudi-Arabien og ligger i byen Marib, som kontrolleres af koalitionen. Børnene er kommet til Marib efter at være flygtet fra oprørsstyrkerne eller taget til fange af koalitionen.

På grund af deres alder, og fordi flere af dem erkender at have begået brutale forbrydelser, omtaler vi dem kun ved deres fornavne.

Krigen begyndte, efter at houthierne, en zaidisk-shiamuslimsk bevægelse med bånd til Iran, trak ned fra det nordlige højland i slutningen af 2014 og indtog hovedstaden, Sana, inden de rykkede videre mod syd. Yemens internationalt anerkendte regering bad om hjælp fra Saudi-Arabien, der dannede en koalition med støtte fra USA for bremse det, de betragtede som et iransk forsøg på en magtovertagelse. Dermed blev borgerkrigen til en stedfortræderkrig.

Mange kontrolposter er bemandet af unge soldater, der har AK-47-geværer hængende over deres smalle skuldre. Andre sendes til fronten som kampsoldater.

Nogle af børnene fortæller AP, at de frivilligt sluttede sig til oprørerne, først og fremmest fordi de blev lovet penge, fik mulighed for at bære våben og var sikret en fast ration khat – de blade, som yemenitter tygger for at opnå en stimulerende virkning. Men andre beskriver, hvordan de blev bortført fra skoler eller deres hjem og tvunget i militær tjeneste til gengæld for, at et familiemedlem blev frigivet.

Nye rekrutter tilbringer først næsten en måned på ’kulturcentre’ hvor de gennemgår religiøse kurser. Børnene får at vide, at de skal i krig mod jøder og kristne og arabiske lande, der er bukket under for vestlig indflydelse.

Dernæst sendes rekrutterne til militære træningslejre og så i krig.

»Når man træder ud af kulturcentret, har man ikke længere lyst til at tage hjem«, siger Mohammed. »Man vil ud og føre jihad«.