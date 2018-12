Aktivister: Hun er skoleskyderi-generationens Jeanne d'Arc

Som hun stod der grædende, kronraget, stille lignede hun Jeanne d’Arc, den historiske og kronragede heltinde, der også blev udødeliggjort i T. H. Dreyers stumfilm.

Selv har hun sagt om sin frisure, at hun fik ondt i hovedet af at have sit lange hår oppe i hestehaler, og at det i øvrigt gjorde hendes nakke ulideligt varm. Derfor ragede hun det af, før hun startede i 3.g.

»Det lyder dumt, men det gjorde mig usikker: Jeg var altid bekymret for om det så kruset eller knudret ud. Hvad er det bedste, man kan gøre med noget, der får en til at føle sig usikker? Skil dig af med det. Det er frigørende at barbere mit hoved hver uge«, skrev hun i et indsigtsfuldt essay i New York Times nogle måneder efter skoleskyderiet.

I essayet opfordrede hun også sine aldersfæller til at stemme i det kommende midtvejsvalg. Og hun gjorde mere end at skrive om det. Dagen efter hun i foråret blev student, begav hun sig sammen med de andre unge fra bevægelsen ud på en landsdækkende tour for at få unge mennesker til at stemme på politikere for øget våbenkontrol.

Den dag, jeg mødte hende, hvor hun bar T-shirten med ordet ’Persist’, ’bliv ved’, på brystet, havde hun netop banket på en masse døre på et universitet i Florida for at få de unge til at komme ud at stemme. Bevægelsens vælgertour var nået til de unges hjemstat ikke langt fra deres gymnasium. Kun 8 måneder efter skyderiet på deres skole. Det var samme dag som endnu et masseskyderi var sket i en synagoge i Pittsburgh.

Emma González dansede sammen med sine venner i en rundkreds med stykker af pizza i hænderne for at fejre, at de havde fået så mange studerende ud at og stemme.

Emma González mor Beth, som er matematik-tutor, har beskrevet, hvordan det er at være mor til den unge, vedholdende aktivist: