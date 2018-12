USA's højesteret stemmer imod Trumps asylforbud

USA's højesteret vil ikke lade Trump-administrationen begynde at håndhæve et forbud mod at der gives asyl til indvandrere, som illegalt har krydset grænsen mellem USA og Mexico.

Under en afstemning om sagen i højesteret stemte den nye højesteretsdommer Brett Kavanaugh og tre andre konservative med den amerikanske præsidents, Donald Trump, administration.

Men de tabte afstemningen 4-5, og dermed står de gældende regler stadig ved magt. De er truffet ved en lavere retsinstans.

En føderal dommer blokerede i november midlertidigt for Trumps ordre om, at asylansøgere, der er kommet ulovligt ind i landet, skal afvises.

Trumps plan, om at man ikke skal kunne søge asyl, hvis man er indrejst ulovligt, er kommet, efter at en karavane af migranter er kommet op gennem Mexico til den amerikanske grænse.

Den nye praksis, der altså endnu ikke håndhæves, beskrives som et af Trumps mest markante skridt i kampen for at få ændret den amerikanske indvandringspolitik.

USA og Mexico er blevet enige om det nye forbud, som vil få store konsekvenser for de mange tusinde latinamerikanere, som er strømmet mod USA's grænse.

USA har lovet Mexico og Mellemamerika 10,6 milliarder dollar i bistand for at dæmpe interessen for at emigrere til USA.

Den nye lovgivning gælder ikke børn, som kommer til USA alene.

ritzau