Redaktør: Giftigt samarbejde saboterer amerikansk politik Det er heldigt for USA, at en nedlukning sker over fridage i forbindelse med jul og weekend, mener redaktør.

Omkring 800.000 offentligt ansatte i USA sendes lørdag hjem uden løn.

Det sker, som konsekvens af at det ikke er lykkedes Demokraterne og Republikanerne at nå til enighed om en finanslovsaftale for 2019.

Nedlukningen er blot det seneste bevis på et giftigt samarbejdsklima i amerikansk politik. Det fortæller Anders Agner, der er redaktør på netmediet Kongressen.com.

»Der er stort set ingen konstruktiv dialog på tværs af de to partier eller partiledelserne«, siger han.

Uenigheden om finansloven er opstået, fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, forlanger, at der afsættes cirka fem milliarder dollar til en grænsemur mod Mexico.

En mur, som han profilerede sig på under seneste præsidentvalg i 2016.

Der er fremlagt et finanslovsudkast i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har flertal.

For at det kan vedtages, skal 60 procent i Senatet stemme for forslaget, men det er ikke lykkedes præsidenten at få Demokraterne til at gå med på idéen om den milliarddyre mur mod syd.

Vil fortsætte i 2019

Og de politiske kampe bliver sværere fremover, vurderer Anders Agner.

»Det er svært lige nu i føderal amerikansk politik at finde nogen form for tværpolitisk samarbejde«.

»Vi skal vænne os til, at det også kommer til at præge 2019. Kongressen splittes, når Demokraterne efter nytår overtager flertallet i Repræsentanternes Hus, og så kommer vi til at se flere svære slag på tværs af partiskel - også hvad angår budgetaftaler«, siger han.

Partierne fortsætter med at forhandle finanslov lørdag morgen amerikansk tid. Ifølge Anders Agner kan det være, at Demokraterne går med til et kompromis om at give flere penge til øget grænsebevogtning.

Begge parter ser dog ifølge Agner ud til at blive tabere i den politiske strid.

På den positive side sker nedlukningen oven i en række helligdage, hvor offentlige medarbejdere alligevel ville holde fri. Derfor får det begrænset betydning den kommende uges tid.

