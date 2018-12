Selvmordsbomber i bil tager livet af flere i Somalia

Mindst fem personer har mistet livet, efter at en bilbombe gik af nær præsidentpaladset i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Flere er kommet til skade, oplyser politiets talsmand, Ahmad Mohamud, til AP.

Ifølge politiet forsøgte selvmordsbomberen at ramme en af militærets kontrolposter tæt på paladset.

En anden eksplosion, der fandt sted kort tid efter, er stadig ved at blive undersøgt, fortæller en højtstående militærperson til Reuters.

»Den første selvmordsbombe dræbte fem personer, hvor de fleste er fra militæret. Fire andre blev såret«, siger Mohamed Hussein.

»Men dødstallet risikerer at stige. Det er endnu for tidligt at sige noget om den anden eksplosion«, lyder det videre.

Der er endnu ikke nogen, der har meddelt, at de står bag angrebet. Men AP skriver, at den islamistiske organisation al-Shabab, har stået bag flere angreb i området.

ritzau