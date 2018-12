Videnskabeligt gennembrud: Verdens første 'no kill-æg' er nu tilgængelige i tyske supermarkeder

Tyske forskere har opdaget metode til at bestemme kyllingers køn inden udklækning. Udviklingen kan sætte en stopper for hidtidig praksis, hvor man har slået milliarder af hanekyllinger ihjel umiddelbart efter fødslen.

Hver gang en æglæggende høne fødes, kommer der som regel også en hanekylling til verden.

Men hanekyllingerne kan ikke lægge æg, og den specialudviklede kyllingeart er heller ikke særlig kødfuld.

Derfor er hanekyllingerne i ægproduktionen hidtil blevet aflivet kort efter udklægning - en skæbne, som overgår mellem fire og seks milliarder kyllinger hvert år.

Men inden længe kan den nuværende praksis måske snart at være fortid. I hvert fald har tyske forskere fået et videnskabeligt gennembrud, som tilmed er nået til de tyske supermarkedshylder.

Forskerne fra universitetet i Leipzig er efter fire års forsøg blevet i stand til at bestemme en kyllings køn allerede ni dage efter befrugtningen.

Æggene klækker som regel efter 21 dage, og med den nye teknik kan de æg, der indeholder en kommende hanekylling, omdannes til dyrefoder tidligt i processen.

»Med markeds-paratheden i dette produkt, er Tyskland blevet et foregangsland på området«, lyder reaktionen ifølge The Guardian fra den tyske landsbrugs- og fødevareminister Julia Klöckner, som har finansieret forskningen.

»Når først den nye måde at gøre det på bliver tilgængelig for alle rugerier, vil der ikke længere være nogen grund til eller retfærdiggørelse for at destruere hanekyllinger«, siger hun.

Ikke på vej i Danmark endnu

Ved den nye metode laser-brændes der et 0,3 milimeter stort hul i skallen, hvorfra tilstrækkelig væske kan udtages til at kønnet kan bestemmes, uden ægget beskadiges. Operationen tager ét sekund per æg.

På de tyske supermarkedshykder markedsføres det nye ægge-produkt som ’Resp-egg-t’, men herhjemme vurderer sektorchef i brancheorganisationen Danske Æg, Jørgen Nyberg Larsen, at der endnu går et stykke tid, før de danske forbrugere får muligheden for at købe lignende produkter.

»Danske Æg medfinansierer faktisk et lignende projekt, men indtil videre er det ret svært at vurdere, præcis hvilken metode, som bliver den rigtige. I øjeblikket snakker man ni dage i Tyskland, men er det overhovedet tilstrækkeligt? Der kan man jo stadigvæk diskutere, hvorvidt der er tale om abort, eller om den kan føle smerte. De klækker jo ved 21 dage, så ni dage er jo stadigvæk næsten halvvejs i processen«, siger han.

Ifølge Jørgen Nyberg Larsen eksisterer der forskellige måder til at bestemme kyllingens køn, inden den udklækkes, og canadiske forskere er angiveligt i stand til at foretage undersøgelsen på et endnu tidligere tidspunkt. Men deres resultater er endnu ikke offentliggjort.

»Og så skal man huske, at der skal en del til, før sådanne tiltag for alvor bliver en mulighed for danske rugerier. Både hastigheden og præcisionsgraden af bestemmelserne (af kyllingernes køn, red.) skal op, og samtidig skal prisen på udstyret ned, før det bliver en reel kommerciel mulighed herhjemme«, uddyber sektorchefen.

»Jeg tror ikke, den omtalte tyske metode er den allerbedste, men jeg håber, at udviklingen betyder, at en endnu bedre løsning bliver et realistisk alternativ inden længe«, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Ifølge den tyske supermarkskæde Rewe, vil prisforskellen på æg fra fritgående høns og ’Resp-egg-t’ være minimal.