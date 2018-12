Senatet går på juleferie uden en løsning på nedlukning Politikerne i Senatet nåede lørdag ikke til enighed om et budget, der kan løse nedlukningen i USA.

Efter en kort samling lørdag er Senatet i Washington sendt på juleferie, uden at der er fundet en løsning på striden om præsident Trumps grænsemur mod Mexico.

Senatorerne samles igen torsdag, siger den republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, ifølge Reuters.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, siger til journalister, at der fortsat forhandles om en løsning på den såkaldte nedlukning.

Sammenbruddet i de politiske forhandlinger kommer, efter at præsident Donald Trump har nægtet at give sig på et krav om, at næste års budget skal indeholde finansiering af en grænsemur mod Mexico.

Trump har krævet fem milliarder dollar til byggeriet af muren, men Repræsentanternes Hus og Senatet har ikke kunnet blive enige om at finde pengene.

Præsidenten havde lørdag indkaldt repræsentanter for Kongressen til en frokost for at drøfte spørgsmålet.

Lørdag morgen skrev Trump på Twitter, at det kunne komme til at tage tid.

Senatets demokratiske mindretalsleder, Chuck Schumer, kritiserer præsidenten og beskylder ham for at have forårsaget nedlukningen.

»Præsident Trump, hvis du vil genåbne regeringen, så drop ganske enkelt muren, siger Schumer ifølge nyhedsbureauet AFP.

ritzau