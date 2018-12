Dansk ambassadør om tsunami: Indonesien er vanvittig hårdt ramt i øjeblikket

222 omkomne, 848 sårede og 28 forsvundne.

Det er ifølge de indonesiske myndigheder og nyhedsbureauet AFP de foreløbige konsekvenser af den naturkatastrofe, som klokken 21.30 lokal tid lørdag ramte den indonesiske ø Java i form af en tsunami.

Ifølge Danmarks ambassadør i Indonesien, Rasmus Abildgaard Kristensen, som befinder sig i hovedstaden Jakarta på netop øen Java, var det hovedsageligt lokale og indonesiske turister, som befandt sig i det ramte område.

»Det område, som er hårdest ramt, er ikke ét, der er præget af udenlandsk masseturisme, som man kender det fra eksempelvis Bali og Lombok. Til gengæld er der er mange indonesiske turister i området, ikke mindst nu her på grund af juleferien«, siger han.

»På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om hverken tilskadekomne eller omkomne udlændinge i området. Og vi har heller ikke været i kontakt med danskere, som skulle befinde sig i området. Til gengæld har vi fået en hel del henvendelser fra bekymrede forældre, hvis børn befinder sig for eksempel på Bali. Men dem kan vi berolige med, at der altså er 1.500 kilometer mellem de to steder, så der er ikke noget at være bekymret for«.

Ikke klassisk tsunami

Tsunamien er angiveligt opstået som følge af en slags underjordisk jordskred forårsaget af vulkanøen Krakatau i Sunda-strædet, som har været i udbrud siden sommeren.

Og fordi det ikke er tale om en tsunami udløst af et jordskælv, har det også været umuligt at forudse, fortæller ambassadør Rasmus Abildgaard Kristensen.

»I dag er der mange hernede, der spørger, hvorfor der ikke kom noget varsel forud for katastrofen. Men eftersom der ikke har været et jordskælv først, har man ikke kunnet måle det, og derfor kom tsunamien fuldstændig ud af det blå«, siger han.

I øjeblikket er det ifølge ambassadøren det nationale katastrofeberedskabs lokalafdelinger samt indonesisk Røde Kors, der hjælper med at tilse sårede, evakuere folk samt eftersøge de forsvundne.

»Men om de er klædt på til det? Man kan sige, at de i hvert fald bliver testet regelmæssigt al den stund, at vi befinder os i det område, indoneserne kalder ’the ring of fire’. De er vant til jordskælv og vulkanudbrud og tsunamier i landet her. Men håndteringen er meget afhængig af, hvor det sker, og beredskabet er givetvis bedre steder med mange internationale turister end et sted som det, der er ramt nu her«, siger den danske ambassadør.

»Men generelt kan man sige, at Indonesien er vanvittig hårdt ramt i øjeblikket«, siger Rasmus Abildgaard Kristensen.

Udenrigsministeriets borgerservice opfordrer på Facebook til, at man »følger de lokale myndigheders anvisninger« og holder sig opdateret via medierne«.