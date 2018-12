Guvernør og senator omkommer i helikopterulykke i Mexico Fem personer mistede mandag livet, da de forulykkede i en helikopter nær millionbyen Puebla i Mexico.

Den mexicanske guvernør Martha Erika Alonso og hendes mand, senator Rafael Moreno, blev mandag dræbt i en helikopterulykke.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

45-årige Martha Erika Alonso blev i juni valgt som den første kvindelige guvernør i Puebla. Byen er med over to millioner indbyggere en af Mexicos største byer.

Den tragiske ulykke fandt sted blot ti dage efter, at Alonso var blevet indsat.

To piloter og en tredje passager omkom også i ulykken.

Avisen Reforma skriver, at helikopteren forulykkede blot 30 kilometer fra Puebla, hvor den var lettet fra.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, bekræfter den tragiske nyhed. På Twitter skriver han, at han kondolerer ofrenes familier.

Foto: Imelda Medina/Ritzau Scanpix Martha Erika Alonso

Martha Erika Alonso Foto: Imelda Medina/Ritzau Scanpix

Præsidenten meddeler samtidig, at en efterforskning er blevet iværksat for at finde frem til 'sandheden' om årsagen til ulykken.

Martha Erika Alonso var medlem af midterkoalitionen Partido Acción Nacional (PAN), skriver britiske BBC.

Hendes mand, Rafael Moreno, var guvernør i Puebla fra 2011 til 2017.

Parlamentet i Puebla skal nu udpege en midlertidig guvernør, som skal sidde på posten indtil næste valg.

I februar omkom 13 personer, da en militærhelikopter styrtede ned i den mexicanske delstat Oaxaca efter et jordskælv i området. Yderligere 15 personer blev såret.

Om bord på helikopteren var landets indenrigsminister, Alfonso Navarrete Prida.

Hverken han eller de øvrige personer om bord på helikopteren kom noget alvorligt til ved ulykken, som opstod, da helikopteren lagde an til landing.

De dræbte og sårede var blandt dem, der befandt sig i nærheden af landingsstedet og stod klar til at tage imod ministeren.

Piloten mistede ifølge nyhedsbureauet Reuters kontrollen over helikopteren, der kolliderede med to varebiler, som stod parkeret på jorden.

ritzau