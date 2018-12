Sydkoreansk delegation krydser grænse i tog forud for ceremoni Nord- og Sydkorea vil markere aftale om kommende jernbane- og vejforbindelse ved ceremoni i grænseby.

En sydkoreansk delegation er onsdag rejst til Nordkorea for at deltage i en ceremoni, der skal markere en aftale om en historisk jernbane- og vejforbindelse mellem de to nabolande.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et specialtog med ni vogne forlod togstationen i Seoul tidligt onsdag morgen. Om bord var omkring 100 sydkoreanere, inklusive embedsmænd og fem personer, der er født i Nordkorea.

Her satte de kurs mod den nordkoreanske grænseby Kaesong - en rejse på omkring to timer.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, blev enige om at afholde en ceremoni for det fælles projekt, da de mødtes i Pyongyang i september.

De to ledere har holdt fast i aftalen, selv om forhandlingerne om en planlagt atomafrustning af Den Koreanske Halvø er gået i stå.

Sydkorea har understreget, at ceremonien blot er et 'udtryk for en forpligtelse' til projektet.

Således er det endnu ikke planlagt, hvornår arbejdet med at genetablere jernbane- og vejforbindelsen mellem de to lande begynder.

De to lande har allerede foretaget tekniske undersøgelser forud for en kommende jernbaneforbindelse.

Projektet er endnu et tegn på et diplomatisk tøbrud mellem de to nabolande.

Nord- og Sydkorea må dog foreløbig nøjes med forundersøgelser og ceremonier. Således kan man ikke påbegynde arbejdet med at genetablere den fælles infrastruktur uden først at ophæve sanktioner mod Nordkorea.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Syd- og Nordkorea er teknisk set stadig i krig med hinanden. Det skyldes, at Koreakrigen sluttede i 1953 uden en egentlig fredsaftale.

ritzau