I årevis har dyreorganisationer sagt, at det er forkert at ride på elefanter. Men på den største elefantlejr i Thailand forsøger zoologen Nina Brask sammen med dyrlæger at udbrede en ny forståelse af, hvad der er godt og skidt for elefanter.

At bære rundt på turister tolv timer om dagen er slidsomt selv for en stor elefant. Men der er en ting, som er værre, og det er slet ikke at have noget at lave.