Marihuana bliver tilladt til medicinsk brug i Thailand Som det første land i Sydøstasien har Thailand valgt at tillade marihuana til medicinsk brug.

Thailand vil inden længe gøre det muligt at benytte marihuana og den lokale plante kratom til medicinsk brug.

Den lovgivende forsamling i landet stemte tirsdag for en ændring, der betyder, at man kan få tilladelse til at sælge de to produkter som smertelindrende middel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Stor politisk opbakning

Allerede tidligt i processen har der været stor opbakning til tiltaget, der blev vedtaget med stort flertal. Lovændringen fik 166 stemmer for og ingen stemmer imod, mens 13 repræsentanter afstod fra at stemme.

Fremover vil det derfor være muligt at producere, importere og eksportere stofferne, så længe det er til medicinsk brug.

Lovændringen glæder de thailandske landmænd, der vurderer, at det kan skabe nye økonomiske muligheder.

Men hvad enten det gælder dyrkning af planterne, forskning eller levering, vil det kræve særlige tilladelser. Det gælder også for den person, der skal bruge produktet til medicinsk brug.

Det vil fortsat være ulovligt at bruge stofferne til andet end medicinske formål, hvilket også fremover kan give store bøder eller fængselsstraffe.

Første land i Sydøstasien til at legalisere

Thailand er det første land i Sydøstasien, der lovliggør marihuana til medicinsk brug. Det er også et tiltag, der bliver overvejet i nabolandet Malaysia.

Tidligere har flere lande godkendt stofferne til medicinsk brug som Canada, Australien, Israel og halvdelen af USA.

Undervejs i processen op til afstemningen blev det påpeget, at nyere undersøgelser har vist, at marihuana kan have medicinske fordele.

Det blev også bemærket, at flere andre lande i verden har taget skridt mod at lovliggøre produkterne i medicinske sammenhænge.

Siden 1970'erne har det været forbudt til producere, sælge og indtage marihuana i Thailand. Det er dog rimelig tilgængeligt, trods de strenge straffe og bøder.

ritzau