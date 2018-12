Alle migrantbørn skal lægetjekkes ved grænsen mellem USA og Mexico efter andet dødsfald

Sent juleaften døde en 8-årig dreng fra Guatemala i grænselandet mellem USA og Mexico. Det er andet barnedødsfald blandt flygtninge på blot to uger. Tidligere i december døde en 7-årig pige, og i begge tilfælde har børnene været i myndighedernes varetægt.

Det fører nu til, at alle migrantbørn skal gennem et medicinsk tjek, oplyser grænsepolitiet, US Customs and Border Protection, ifølge nyhedsbureaet AP.

»Det er et tragisk tab«, siger Kevin K. McAleenan fra grænsepolitiet til tv-stationen CNN.

»På vegne af U.S. Customs and Border Protection vil vi udtrykke vores dybeste medfølelse til familien«, fortsætter han.

Det seneste dødsfald drejer sig om en 8-årig dreng Felipe Gomez Alonzo fra Guatemala. Drengen, som var tilbageholdt med sin far, døde klokken 23.48 juleaften på Gerald Champion Regional Medical Center in Alamogordo i staten New Mexico. Byen ligger cirka 150 kilometer nord for grænseovergangen ved El Paso i Texas.

Felipe Gomez Alonzo viste »tegn på mulig sygdom« i løbet af juleaftensdag, og han blev bragt på hospitalet. Diagnosen lød på forkølelse og feber, som han fik medicin for. Derefter blev den 8-årige sendt hjem om eftermiddagen, men han kom imidlertid retur til hospitalet senere mandag med kvalme og opkast, og døde få timer senere. Dødsårsagen er endnu ikke fastslået.

Ophidset debat om flygtninge

Dødsfaldet fører nu til, at myndighederne indfører en ekstra lægeundersøgelse af migrantbørn under ti år, som er i myndighedernes varetægt. Samtidig vil myndighederne undersøge mulighederne for at overføre migranter med børn til familiecentre. Der skal i det hele taget sættes mere fokus på migrantbørn under ti år fremover.

De to migrantsbørn død kommer midt i en ophidset debat om grænsekontrol. Præsident Donald Trump vil bruge milliarder på at bygge en grænsemur mellem USA og Mexico, som han i første omgang ville have den mexicanske regering til at betale. Det lykkedes imidlertid ikke, og nu vil Kongressen ikke bevillige penge til projektet på næste års finanslov.

Derfor oplever USA et såkaldt »shut down«, hvor store dele af de statsansatte er sendt hjem uden løn. Der er da også straks gået politik de tragiske dødsfald.

Formanden for Kongressens spansktalende gruppe, the Congressional Hispanic Caucus, Joaquin Castro kræver bedre behandling af migranter.

»Vi må sikre, at vi behandler migranter og asylansøgere med menneskelig værdighed og giver den nødvendige medicinske hjælp til alle, der er de amerikanske myndigheders varetægt«, siger Castro til CNN.

Han repræsenterer i øvrigt den stærkeste hispanic-gruppe i Kongressen nogensinde med 37 medlemmer af Repræsentanternes Hus og to senatorer i Senatet.

Andet dødsfald

Filipe Gomez Alonzo er som nævnt dødsfald nummer to i december blandt migrantbørn. Tidligere i december døde Jakelin Caal Maquin, en syvårig pige fra Guatemala, som ulovligt forsøgte at krydse grænsen til New Mexico sammen med sin far og 163 andre migranter.

Jakelin Caal Maquin døde efter at have været i den amerikanske grænsekontrols varetægt i to døgn. Hendes far gjorde grænsebetjentene opmærksomme på pigens dårlige tilstand, men de valgte at udskyde en lægelig undersøgelse til efter en bustur på halvanden time. Bussen nåede dårligt nok frem, før den syvårige pige holdt op med at trække vejret.