Kinas store plan

Kina vil være en global stormagt og arbejder målrettet på at blive førende inden for fremtidens højteknologiske brancher og på at forbinde verdensdelene med jernbaner, veje og sejlruter. Det har gjort Vesten bange.

I en ny serie undersøger vi, om Vesten er ved at vågne af sin søvn eller er ramt af paranoia.

