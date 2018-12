EU's støtte til Hviderusland: Dansk Folkeparti vil gerne lade diktaturstat stoppe flygtninge

Derimod kalder Jens Rohde (R) det »dybt beskæmmende«, at Hviderusland har fået 16 millioner kroner fra EU til at styrke grænsekontrol.

De danske EU-politikere er splittede over Hviderusland, for hvad er vigtigst? At flygtninge bliver stoppet, før de når EU’s ydre grænser, eller at menneskerettighederne bliver overholdt?

Det er det spørgsmål, der bliver rejst, dagen efter at Politiken kunne fortælle, at EU i perioden 2015-2017 har støttet den hviderussiske grænsekontrol med overvågnings-og patruljeringsudstyr for mere end 16 millioner kroner – en grænsekontrol, der er beskyldt for at forbryde sig mod menneskerettighederne.

Pengene er en del af samarbejdsprogrammet Surcap II. Formålet er at holde asylansøgere væk fra EU’s grænser gennem finansiering af udstyr til grænsevagterne på den mere end 1.000 kilometer lange grænse mellem Ukraine og det sydøstlige Hviderusland. Men det strider imod den handelsembargo, som EU har haft mod landet siden 2011.

Det overrasker dog ikke europaparlamentarikeren Jens Rohde (R), at EU bryder sin egen handelsembargo. Ifølge ham er det blot endnu et pragteksemplar på, at EU fører »løvblæserpolitik«. I stedet for at løse problemerne, blæser EU dem blot videre til naboen. Det samme så man ved EU’s aftale med Tyrkiet, påpeger han:

»Normalt plejer vi ikke at have så stor tillid til Erdogans måde at styre tingene på, men når det handler om flygtninge, har vi ikke noget imod, at han får penge til overvågningsudstyr og den slags«.

»Når det gælder flygtninge, helliger målet midlet. Alt er tilladt«, fortsætter Jens Rohde og kalder det for »dybt beskæmmende«, at EU også støtter Hviderusland:

»Lige så snart man har lavet en aftale med eksempelvis Hviderusland og Tyrkiet, lukker man øjnene for de problemer, der er. På den måde kompromitterer vi selv menneskerettighederne – vi institutionaliserer endda en kompromittering. Og derfor er det vigtigt, at de her ting kommer frem, så vi kan få en debat om, hvad det er for nogle standarder og krav, vi som internationalt samfund sætter for aftalerne«, siger Jens Rohde.

Heller ikke Dansk Folkepartis repræsentant i Europa-Parlamentet Anders Vistisen ser nogen forskel på Tyrkiet-aftalen og Hviderusland. Men modsat Jens Rohde er der ifølge Anders Vistisen ingen problemer i, at EU sender penge til Hviderusland. Det, der virkelig betyder noget, er, at flygtninge bliver væk.

»Vi skal selvfølgelig opføre os ordentligt, hvilket vi også gør, men disse mennesker er altså ikke inviteret, og derfor er det o.k. at holde dem ude. Vi har en forpligtelse som danske politikere til at passe på Danmark, og det gør vi bedst ved at holde migranter ude. Og der har vi ikke råd til at være fine over for, hvilke lande vi kan samarbejde med for at stoppe migrantbølgen«, skriver Anders Vistisen i en mail til Politiken.

Mener du ligefrem, at EU gør noget godt her?

»EU må beslutte sig for, om det vil hindre migranter i at komme til Europa eller lege stormagt med handelsembargoer med diverse. Og i det spil vil jeg til enhver tid vælge at hindre migranter i at komme«.

Jens Rohde mener da heller ikke, at man skal droppe samarbejder med andre lande. Tværtimod skal vi samarbejde med alle lande:

»Vi kommer ikke nogen vegne, uden at vi selv hopper ned fra de hellige piedestaler og husker, at der kun er én vej til fredelig sameksistens og en stabil verden: dialog«.