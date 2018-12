Første regeringsrokade efter drabet på Khashoggi: Saudi-Arabien udskifter flere nøgleministre Tænketank i Washington: Saudi-Arabiener »systematisk ved at ændre den aggressive kurs over for dissidenter«.

Saudi-Arabiens kong Salman har udpeget Ibrahim al-Assaf som ny udenrigsminister i en omfattende regeringsrokade - den første siden drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Den nye udenrigsminister er udnævnt ved et royalt dekret for kongen.

Ibrahim al-Assaf erstatter Adel al-Jubeir, oplyser udenrigsministeriet. Jubeir bliver degraderet til minister for udenrigsanliggender.

Rokaden, som omfatter adskillige andre nøgleministre, sker på et tidspunkt, hvor der stadig er fokus på saudiarabiske agenters drab på Jamal Khashoggi på landets konsulat i Istanbul.

I USA har Senatet vedtaget en resolution, hvori samtlige senatorer er enige om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på Khashoggi.

De saudiarabiske myndigheder har også løsladt en fremtrædende menneskerettighedsadvokat, Ibrahim al-Modaimegh, som blev tilbageholdt for syv måneder siden under en stærkt kritiseret kampagne mod alle dissidenter og kritikere af styret.

Modaimegh, som er omkring 80 år, er blevet frigivet efter 'en alvorlig forværring af hans helbredstilstand, oplyser den saudiarabiske gruppe 'Samvittighedsfanger', der følger politiske fanger.

Over en halv snes personer blev anholdt sammen med Modaimegh - også adskillige kvinder - forud for den meget omtalte ophævelse af et forbud mod kvindelige bilister.

Anholdelserne er blevet opfattet som et meget beregnende træk udført af den magtfulde kronprins Mohammed bin Salman, som angiveligt ville gøre det klart for alle aktivister, at han alene har magten og bestemmer over den moderniseringsproces, som han har iværksat.

Ali Shihabi, som leder en pro-saudiarabisk tænketank i Washington, siger på Twitter i forbindelse med regeringsrokaden, at myndighederne nu 'systematisk' er ved at ændre den meget aggressive kurs over for dissidenter.

Khashoggi, der blev brutalt dræbt i sit eget lands konsulat, havde været kritisk over for de saudiarabiske ledere i sin journalistik.

ritzau