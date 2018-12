Højrenational hånlatter er nyt politisk kampvåben i Tyskland

Avis har undersøgt, hvordan Alternative für Deutschland i løbet af blot et halvt år formåede at forandre debatten i det tyske parlament, Forbundsdagen, i negativ retning.

At dømme efter latterbrølene i parlamentet er tysk politik blevet en hel del mere morsom, efter at det højrenationale parti Alternative für Deutschland (AfD) gjorde sit indtog for 15 måneder siden.

Siden valget i september sidste år er der blevet grinet meget i Forbundsdagen. Dog primært ad politiske modstandere. Med AfD er hånlatteren blevet et ofte brugt våben i den politiske kamp på den højeste scene, ligesom bifald og tilråb. På blot et halvt år lykkedes det for partiet at gøre tonen i den politiske debat i parlamentet hårdere og mere uforsonlig, konstaterer avisen Süddeutsche Zeitung.

Avisen har gennem seks måneder fra valget til 24. april i år fulgt 24 møder i parlamentet og overhørt 1.500 taler for omhyggeligt at registrere politikeres ageren over for hinanden. Resultatet er nedslående, skriver Süddeutsche Zeitung:

»Det er et foruroligende billede, der tegner sig. AfD forsøger at spalte samfundet, og gennem Forbundsdagen går allerede en dyb revne«.

Avisens undersøgelse drejer sig ikke om selve debatten eller tonen i den, snarere om det politiske kropssprog i parlamentet.

Selve tonen er blevet mere rå, efter at AfD kom i Forbundsdagen med udsagn som dette fra parlamentsgruppens formand, Alice Weidel:

»Vores fremgang og velfærd sikres ikke af burkaer, piger med tørklæder, knivsvingende mænd på socialhjælp og andre folk, som ikke er noget som helst bevendt«. En kommentar, som parlamentets formand, Wolfgang Schäuble, kritiserede og fjernede fra referat i maj.

Latter var tidligere ikke et fænomen, man hørte ofte i den alvorstunge Forbundsdag. Men siden AfD kom ind som tredjestørste parti med 92 mandater sidste år, grines der meget. Således nåede AfD-medlemmer at løsne lattermusklerne højlydt 156 gange i løbet af det halve år, hvor Süddeutsche Zeitung fulgte parlamentet. Ingen af de øvrige partier nåede at grine mere end 60 gange.

Selv da salen diskuterede et så tørt emne som ’Overholdelse af forfatningen og EU-traktaten med forslag om finanspagt og en EU-finansminister’, formåede AfD’erne at få sig et godt grin. Mens Eckhardt Rehberg stod på talerstolen, blev han afbrudt af latterbrøl igen og igen. Ordføreren fra CDU forsøgte såmænd ellers blot at svare på AfD-gruppeformand Alice Weidels tale om det emne, partiet selv havde bragt på dagsordenen.

Da Alice Weidel før ham i sin tale forklarede hvorfor, bragede klapsalverne løs fra AfD’erne, der tro mod partiets stil og taktik optrådte i samlet, homogen flok. Når gruppeformand Alice Weidel er på talerstolen, rejser medlemmerne sig ovenikøbet ofte for at ledsage hendes ord med stående applaus.

»AfD er relativt isoleret i Forbundsdagen. At agere samlet svejser medlemmerne sammen og er med til at dæmpe interne debatter og kontroverser«, siger Matthias Quent, der er sociolog og har forsket i højreekstreme bevægelser, til Süddeutsche Zeitung.

Han har også lagt mærke til, at partiets medlemmer bruger bifaldet til at gøre andre politikere usikre: »Hvis man får applaus fra AfD, ved man, at man har sagt noget forkert«.