Hvornår har du sidst set en Kina-kritisk film? Kina bruger sin magt til at skabe et positivt billede af sig selv i film og medier

Kina forsøger at påvirke medier, filmselskaber og meningsdannere i det, der bliver kaldt landets udmøntning af blød magt. Også universitetsfolk er bange for at tale kritisk om Kina, mener forsker.