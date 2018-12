Russerne brugte julen til at teste: Fantasivåben kan blive til virkelighed

Det lignede en halvdårlig spillefilm.

Præsident overværer affyring af nyt ’supervåben’ med navnet »Avantgard«. Så roser præsidenten sine generaler med ordene: »Det er en fremragende nytårsgave til vores nation«. Og præsidenten fortsætter. »Avangard« kan ikke stoppes af et nutidigt eller et fremtidigt missilforsvar. Våbnet er usårligt«.

Men seancen fandt sted i det russiske forsvarsministeriums kontrolcenter, og tidspunktet var 2. juledag. Præsidenten hedder Putin, og det supersoniske våben har været på vej i en årrække.

Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix Den russiske præsident Vladimir Putin, var omgivet af alle sine topgeneraler og forsvarsministeren da man overvågede testen af det nye missil som angiveligt kan nå en hastighed på over 30.000 km. i timen.

Efter at være båret op i atmosfæren af et ballistisk missil frigøres våbnet og »Avangard« ’skøjter’ hen over og ned gennem atmosfæren i en ubegribelig såkaldt hypersonisk fart på mere end 20 gange lydens hastighed.

I modsætning til almindelige ballistiske missiler, der også bevæger sig med stor fart, kan den nye type styres hele vejen mod målet. Det gør det ekstremt vanskeligt at skyde det ned undervejs.

I marts pralede præsident Putin med det nye våben, og selv om eksperter var skeptisk, så er det ikke nogen stor overraskelse, at det nu er blevet til virkelighed. Den første rigtige test skete ifølge russiske medier fra Dombarovskiy missilbasen i den sydlige del af Uralbjergkæden. Avantgarde ramte angiveligt sit mål på Kamchatka halvøen i Sibiren kort efter.

Våbensystemet er designet til at gennemtrænge USA og Europas missilforsvar. Udviklingen begyndte formentlig år før, USA i 2002 trak sig fra den amerikansk-russiske ABM aftale om forbud mod missilforsvarssystemer. Grundtanken i Ruslands strategiske tænkning er, at landet vil være magtesløs overfor det langt mere avancerede USA, hvis truslen fra de russiske ballistiske atomraketter neutraliseres af et effektivt missilforsvar.

Et nyt trin i våbenkapløbet

Hastighed skulle være svaret på risikoen for udsigten til at truslen om atomar gengældelse blev neutraliseret. Og passer de russiske oplysninger, så er »Avangard« et nyt trin opad på den eskalationsstige som våbenkapløb bygger på: Hvis en potentiel fjende får et nyt våben, så må vi udvikle et endnu mere effektivt våben. Det kræver igen et modsvar, og så kører våbenkapløbet videre.

»Avangard« er ikke alene. Både USA og Kina har også arbejdet med udvikling af superhurtige missiler, og selv Indien har allerede i dag våbensystemet BrahMos, Det er udviklet i samarbejde med Rusland, BrahMos er med blot 2-3 gange lydens hastighed ikke et egentligt hypersonisk våben men er ved at blive opgraderet. Med en kort rækkevidde spiller våbnet ingen rolle i det geopolitiske internationale våbenkapløb.

Det vil »Avangarde« derimod gøre, og højtstående amerikanske generaler har flere gange advaret imod risikoen for at komme bagud på feltet. I foråret manede den nu afgående forsvarsminister James Mattis ganske vist til ro. Han pegede på, at økonomiske og teknisk problemer ville betyde, at det russiske gennembrud ikke for alvor ville true atombalancen.

Men udsigten til de lynhurtige og manøvredygtige missiler, der kan armeres med atomsprænghoveder, har allerede sat gang i nye overvejelser i USA.

Under en høring i foråret i det amerikansk senats forsvarskomite med lederen af den amerikanske strategiske kommando (Stratcom), general John Hyten, blev truslen fra nye hypersoniske våben nævnt 16 gange.

Hyden blev spurgt om konsekvenserne af den udvikling af de nye våben, som både Kina og Rusland ifølge Hyden »aggressivt forfølger«. Generalen svarede senatorerne, at USA»ikke i dag har et forsvar mod et angreb med den slags våben. Vores eneste svar er afskrækkelse i form af vores atomslagstyrke«.

Men USA udvikler også selv hypersoniske våben. Bevillingerne er blevet mere end fordoblet, og en række forsøgsprojekter er i gang. Amerikanerne forventer at være klar med deres egne version omkring 2025 ifølge Charlie Brink fra flyvevåbnets udviklingslaboratorium.

Våbenindustrien følger udviklingen nøje. Finanshuset JP Morgan har vurderet, at markedet i USA for våbentypen i løbet af ti år vil vokse til over 30 milliarder kroner. Der er formentlig ligeså mange penge i udvikling af et forsvar mod hypersoniske våben.

Det amerikanske netmedie Defence IQ har spurgt den britiske våbenekspert James Bosbotinis om modtræk overfor hypersoniske våben.

Han fremhæver cybervåben, der kan angribe, forstyrre eller helt neutralisere de IT-systemer, som alle moderne våben er afhængige af, som en mulighed. En anden er angreb på affyringsramperne, og på lidt længere sigt kan man forstille sig laservåben, der kan ramme de hurtige missiler. Den amerikanske flåde er allerede ved at udstyre skibe med laservåben.