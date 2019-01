Aktivisterne: Kinas forretningskonge vil redde verden

Alibabas grundlægger, Jack Ma, vil i det kommende år begynde et nyt liv som filantrop. Samtidig er han en loyal støtte for kommunistpartiet.

Jack Ma har hidtil været kendt som en af Kinas rigeste og mest succesfulde forretningsmænd. Før de fleste andre så han internettets muligheder og grundlagde firmaet Alibaba, der i dag betegnes som Kinas modsvar til Amazon.

Jack Ma har det samtidig med at overraske.

Til Alibabas årlige firmafest i 2017 trådte han pludselig op på scenen foran 40.000 ansatte klædt ud som Michael Jackson iført kostume med guldpailletter, hvor han opførte sin egen version af to af den amerikanske sangers største hits ‘Billie Jean’ og ‘Dangerous’.

Men han kom med endnu en overraskelse, da han for nylig på sin 54-års fødselsdag meddelte, at han i det kommende år vil slippe tøjlerne som bestyrelsesformand for Alibaba og springe ud i en ny rolle som filantrop.

Hvad han præcis vil foretage sig, er stadig uvist, bortset fra at han agter at følge i sporet på Bill Gates og andre af verdens rigeste forretningsfolk, der i en moden alder har besluttet at bruge deres indflydelse og formue til at forsøge at gøre verden bedre.

Spørgsmålet er dog, om Jack Ma vil kunne optræde lige så frit og uafhængigt som andre filantroper, eller om han i dag er blevet en forlænget arm af Kinas Kommunistparti og derfor må tilpasse sit nye virke efter de interesser, der tjener den kinesiske partiledelse.

Spekulationerne er taget til, efter at kommunistpartiets egen avis, Folkets Dagblad, i sidste måned afslørede i en artikel, at han er medlem af partiet. For mange virkede det som et paradoks.

Overraskende partimedlem

Jack Ma er om nogen et symbol på den private kapitalisme, der er vokset frem i Kina, efter at landet for 40 år siden indledte sine markedsøkonomiske reformer. Men samtidig er han medlem af et parti, der fortsat hylder Karl Marx.

Afsløringen er endnu en indikation på, at Jack Ma og kommunistpartiet er rykket tættere på hinanden. Jack Ma har de seneste år accepteret, at partiet har tiltaget sig stigende kontrol over Alibaba og andre kinesiske techvirksomheder.

Til den britiske nyhedskanal BBC indrømmede han i 2017, at Alibaba udleverer oplysninger om sine kunder, hvis de kinesiske myndigheder beder om det.

Han har også tidligere lovprist stabiliteten ved Kinas etpartistyre, ligesom han har langet ud efter vestlige firmaer, der ikke opererer i Kina på grund af den statslige censur.

»Facebook og andre virksomheder må følge reglerne og lovene, hvis de kommer her«, sagde han i december 2017 ifølge den amerikanske tv-station CNN.

Umiddelbart kan der være tre forklaringer på Jack Mas sympati for kommunistpartiet.

Den ene er, at han rent faktisk mener, hvad han siger.

Den anden er, at det ikke er et ukendt fænomen i Kina, at flere døre åbner sig, hvis man som forretningsmand er venligt stemt over for partiet.

Den tredje er, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, siden sin tiltræden i 2012 har øget partiets kontrol af samfundet markant.

I mange år kunne kommunistpartiet bruge Alibabas succes som et spejl på hele Kinas fremgang.

Alibaba begyndte som en onlineplatform, hvor kinesiske forbrugere kunne købe varer. Men siden har virksomheden forgrenet sig, så den også er blevet digital bank, filmproducent og udbyder af en lang række forskellige onlinetjenester.

Fremgangen har betydet, at Alibaba i dag er blevet en integreret del af langt de fleste kineseres hverdag, hvilket har gjort virksomheden til en potentiel trussel mod partiets greb om befolkningen.