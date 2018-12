Politimord i Californien: Gerningsmand anholdt under flugt til Mexico

Myndighederne har arresteret Gustavo Perez Arriaga for politimordet i Californien, som fandt sted 2. juledag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Gustavo Perez Arriaga er navnet på den mand, der fredag aften blev arresteret for mordet på politibetjenten Ronil Singh. Siden mordet har en massiv menneskejagt været i gang i forsøg på at anholde gerningsmanden, der blev beskrevet som illegal indvandrer. Han blev arresteret i Bakersfield i Californien, mens han angiveligt forsøgte at flygte til Mexico.

Det bekræfter sheriffen i Stanislaus County, Adam Christianson, hvis agentur leder efterforskningen.

Sheriffen fortæller, at den 33-årige Gustavo Perez Arriaga opholdt sig ulovligt i landet og tidligere er blevet arresteret for spirituskørsel. Han fortæller også, at Gustavo Perez Arriaga skulle have bandeforbindelser og flere Facebook-profiler med falske navne.

Myndighederne har også arresteret Perez Arriagas bror og kollega for at forsøge at beskytte ham.

Oplysninger om gerningsmanden har de sidste dage smidt mere brænde på bålet i den amerikanske indvandringsdebat og fik blandt andet landets præsident Donald Trump til endnu en gang at insistere på at bygge en mur mellem USA og Mexico.

»Det er tid til at stramme op på grænsekontrollen. Byg muren!«, lød det fra præsidenten på Twitter.

Ronil Singh blev skudt, efter at have stoppet gerningsmandens bil for at undersøge, om han var påvirket af alkohol. Den afdøde politibetjent stammede oprindeligt fra Fiji, men immigrerede til USA for at tjene landet som politibetjent.