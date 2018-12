FN opfordrer Sudan til at efterforske drab på demonstranter

FN opfordrer Sudan til at efterforske de seneste ugers drab på demonstranter i landet.

Demonstrationerne begyndte onsdag den 19. december i store dele af landet i protest over de stigende priser på mad og benzin i Sudan.

Ifølge Amnesty International har politiet i Sudan dræbt 37 mennesker under demonstrationerne. De sudanske myndigheder melder derimod om 19 dræbte under sammenstød med politiet.

FN's generalsekretær António Guterres har fredag givet en opsang til den sudanske regering.

Han 'opfordrer til ro og tilbageholdenhed', og beder myndighederne om 'grundrigt at efterforske drabene og volden'. Det oplyser en talsmand for FN i en pressemeddelelse.

Guterres 'følger med bekymring' udviklingen i Sudan, lyder det videre. Han understreger behovet for at beskytte ytringsfriheden og retten til at demonstrere.

Amnesty International har betegnet det sudanske politis magtanvendelse mod de ubevæbnede demonstranter som 'ekstremt foruroligende'.

ritzau