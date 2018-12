Bil på landingsbanen får tysk lufthavn til at lukke

Lufthavnen ved den tyske storby Hannover blev lørdag eftermiddag og aften lukket i fem timer, efter at en mand kørte en bil ind på landingsbanen.

Det oplyser tysk politi.

Manden, der er midt i 20'erne, havde efter alt at dømme ikke til hensigt at begå et terrorangreb mod lufthavnen, siger kilder i politiet.

Derimod har en blodprøve vist, at han havde både kokain og amfetamin i blodet, oplyser en talsmand for politiet.

Avisen Hannover Allgemeine Zeitung skriver, at bilen kørte igennem de barrierer, der omgiver start- og landingsbanerne. Der forfulgte den et fly, der netop var landet.

Den oplysning er ikke umiddelbart bekræftet af politiet.

Føreren af den polsk indregistrerede bil er anholdt og vil blive afhørt. Et hold bombeeksperter er tilkaldt og gik tidligt lørdag aften i gang med at undersøge bilen.

Episoden betød, at alle afgange fra klokken 15.30 og knap fem timer frem var aflyst. De fly, der befandt i luften i dette tidsrum, blev omdirigeret til andre lufthavne.

Omkring klokken 19 kunne passagererne igen anvende check-in skrankerne, og ved 20-tiden begyndte flyene igen at lande og lette i lufthavnen.

I en kort meddelelse henviste lufthavnen i Hannover til en driftsforstyrrelse.

Hannover er ikke en af Tysklands største lufthavne, men i det seneste år har knap seks millioner passagerer været gennem lufthavnen.

Den benyttes blandt andet af store charterselskaber, som har flere daglige afgange til feriedestinationer.

ritzau