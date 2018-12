12.000 på gaden i Frankrig lørdag: Fransk protestbevægelse begrunder lavt fremmøde med juleferie Cirka 12.000 mennesker protesterede lørdag med 'De Gule Veste' i Frankrig. I november var tallet 288.000.

Fransk politi tog lørdag tåregas i brug, da protestbevægelsen 'De Gule Veste' demonstrerede i Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hundredvis af mennesker iklædt de symbolske neonfarvede trafikveste tog opstilling foran flere tv-stationer. Her råbte de slagsord mod medierne og landets præsident, Emmanuel Macron, som de ønsker skal gå af.

Da demonstranterne begyndte at gå på togskinnerne og kaste genstande mod politiet, svarede betjentene igen med tåregas.

Også i Nantes i det vestlige Frankrig og i den sydlige havneby Marseille var flere hundrede mennesker på gaden for at protestere mod præsidenten.

Myndighederne vurderer, at op mod 12.000 mennesker deltog i demonstrationerne landet over, hvor adskillige mennesker blev anholdt.

Det er ikke nær så stort et fremmøde som ved den første store demonstration med 'De Gule Veste' den 17. november. Her deltog 282.000 mennesker.

Den 22. december var antallet af demonstranter faldet til 38.600 og altså nu yderligere til cirka 12.000.

Ledende skikkelser i protestbevægelsen begrunder det lave fremmøde med, at mange er på ferie hen over julen.

Protesterer over generel utilfredshed

'De Gule Veste' startede som en protest over en forhøjelse af afgifter på blandt andet fossile brandstoffer. Protesterne er dog blevet udvidet til at inkludere en generel utilfredshed med regeringen og en voksende ulighed.

Frankrigs præsident sagde i november, at han hører, hvad demonstranterne siger, men at han ikke planlægger at skrotte nye afgifter på benzin og diesel.

»Jeg vil ikke give efter over for dem, der ønsker ødelæggelser og uro«, lød det fra Emmanuel Macron.

I flere andre europæiske lande har man også set 'De Gule Veste'-demonstrationer. I Belgien har politiet brugt tåregas mod demonstranter i gule veste. Også i Holland har der været demonstrationer, senest lørdag i Haag.

Demonstrationen i Haag var ikke på forhånd blevet godkendt af politiet. Undervejs udviklede protesterne sig til sammenstød mellem politiet og de cirka 200 demonstranter.

Der blev blandt andet kastet sten og fyrværkeri mod politiet, som 'foretog adskillige anholdelser'. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

ritzau