Politiet anholder fem terrormistænkte i Tyskland og Holland

Et samarbejde mellem hollandsk og tysk politi førte lørdag til, at i alt fem mænd er blevet anholdt.

De mistænkes ifølge politiet for at være i gang med at planlægge et terrorangreb.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fire af mændene blev anholdt i Hollands næststørste by, Rotterdam, oplyser hollandsk politi i en pressemeddelelse:

»De er mistænkt for at deltage i forberedelserne til et terrorangreb«, lyder det.

Det oplyses ikke, hvor gamle mændene er, hvor de kommer fra, eller hvor et eventuelt angreb skulle have fundet sted.

I byen Mainz i Tyskland blev en 26-årig mand fra Syrien anholdt efter anmodning fra politiet i Holland. Det oplyser myndighederne Tyskland, som uddyber, at angrebet skulle finde sted i Holland.

»Han er under kraftig mistanke for at deltage i forberedelserne til et angreb i Holland«, oplyser myndighederne.

Forpurrede alvorligt angreb på civile

En domstol i Koblenz skal nu tage stilling til, om manden skal udleveres til retsforfølgelse i Holland.

Det er ikke første gang, at hollandsk politi anholder personer, der er mistænkt for at planlægge terror i landet.

I juni i år blev to terrormistænkte mænd i 20'erne anholdt. Politiet vurderede, at mændene, der er af marokkansk oprindelse, var tæt på at udføre flere angreb, heriblandt på en ikonisk bro i Rotterdam og i Frankrig.

Tre måneder senere - i september - forhindrede hollandske efterforskere et 'alvorligt angreb' på civile, fortalte politiet. Angrebet skulle have fundet sted i forbindelse med en større begivenhed. Her blev syv personer anholdt.

Ved de syv anholdelser fandt politiet en stor mængde materialer, der skulle anvendes til fremstilling af en bilbombe, vurderede politiet.

ritzau