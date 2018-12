Ebola-udbrud hærger midt under afgørende valg. En million må ikke stemme til præsidentvalget i DR Congo

I dag er der præsidentvalg i det vestafrikanske land DR Congo. Det sker samtidig med, at det næstværste udbrud af Ebola nogensinde hærger landet.

En valgkommission besluttede i onsdags, at indbyggere i byerne Beni og Butembo ikke må stemme på grund af det fortsatte ebolaudbrud i områderne. Dermed afskæres omkring en million af DR Congos cirka 82 millioner indbyggere fra at afgive deres stemme.

I de seneste seks måneder har Ebola kostet 356 mennesker livet i DR Congo. I alt er 585 mennesker blevet smittet, siden sygdommen brød ud for et halvt år siden, oplyser WHO ifølge Reuters.

Ebola har ramt landets østlige byer Beni og Butembo. Det menes, at der i det område, hvor udbruddet er sket, findes op mod 100 bevæbnede militser. De mange konflikter i landet vanskeliggør sundhedsarbejdernes indsats med at hjælpe de syge og forsøge at bekæmpe virussen.

Valget i DR Congo Congoleserne skal søndag vælge en efterfølger til præsident Joseph Kabila, der har styret Congo i 17 år. Han overtog præsidentposten i 2001 efter sin far, der blev snigmyrdet. Egentlig skulle Kabila være trådt tilbage i 2016, men han nægtede at gå af og der blev ikke udskrevet valg som planlagt. Kabila meddelte i august, at han ikke genopstiller. Egentlig skulle valget være afholdt 23. december, men blev aflyst på grund af en brand, der ødelagde stemmemaskiner i hovedstaden Kashishi. Kabilas foretrukne efterføgler er tidligere indenrigsminister Emmanuel Ramazani Shadary, mens oppositionens to spidskandidater hedder Martin Fayulu og Felix Tshisekedi. Der bor omkring 82 millioner mennesker i DR Congo, som efter mange års borgerkrig stadig er præget af vold og uro. Valgkommissionen har advaret om, at valget kan blive udsat til marts i urohærgede områder. Den næste præsident bliver indsat 18. januar. Vis mere

I perioder har organisationer som Læger Uden Grænser, Røde Kors og WHO været nødt til at stoppe deres arbejde i området. Også i torsdags, hvor demonstranter i Beni protesterede mod, at de ikke må stemme ved præsidentvalget i dag.

Et valg der skulle være afholdt allerede i 2016, men som er blevet udsat flere gange. Senest blev det aflyst 23. december på grund af en brand, der ødelagde stemmemaskiner i hovedstaden Kinshasa.

Ifølge WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, var organisationens medarbejdere i Beni i torsdags ude af stand til at vaccinere og reagere på advarsler om nye ebola-tilfælde, og WHO måtte midlertidigt måtte trække deres personale tilbage på grund af urolighederne i byen.

»Protesterne ved regeringsbygningerne i Beni spredte sig til et behandlingscenter og skræmte folk der ventede på svar på deres ebolatest og personalet der tog sig af dem«, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag i en udtalelse på WHO’s hjemmeside.

53.000 er vaccineret

Nødhjælpskoordinator hos Læger Uden Grænser i Beni, Laurence Sailly, siger til Politiken, at der lige nu er Ebola i 12 forskellige områder af det nordøstlige DR Congo, der støder op til Uganda og Rwanda.

»Vi kan ikke bygge behandlingscentre i 12 forskellige områder, men er nødt til at beslutte, hvor det giver mest mening, og så køre ud til de andre områder. Et andet problem er, at ikke alle de 12 områder er lige tilgængelige på grund af urolighederne i landet. Og i forbindelse med valget er der yderligere uro og vi skal være mere forsigtige, når vi bevæger os omkring«, siger hun.

Hun oplyser, at 53.000 mennesker er blevet vaccineret. Og at man derudover forsøger at isolere de mennesker, der har symptomer på ebola, som er meget smitsom.

Selv om udbruddet af ebola er det næststørste nogensinde, er der stadig et langt stykke vej til udbruddet i Vestafrika i 2014, hvor mere end 11.000 døde under det hidtil største udbrud af ebola i verden, vurderer hun.

»Vi kan aldrig sige, hvor stort et udbrud det bliver. Men i 2014 brød det ud i tre forskellige lande på samme tid, og det tog flere måneder at opdage det. Det her er et meget langt udbrud, det har varet i seks måneder, og risikoen for at virussen krydser landegrænser er der altid. Men der bliver truffet en masse foranstaltninger i Rwanda og Uganda for at undgå det«, siger Laurence Sailly, der var i DR Congo i august og september og kom derned igen i begyndelsen af december.

Ebola er en meget smitsom virus-sygdom, som smitter via kropsvæsker som blod, sved, spyt og sæd.

Der kan gå fra 2-21 dage til man får symptomer, der ligner almindelige influenza-symptomer, nemlig feber, hovedpine, muskel- og mavesmerter, opkast og diarré.

Det nuværende udbrud er det tiende, siden virusset blev registreret første gang i 1776. Ebola har sit navn fra Ebola-floden i DR Congo, hvor det første udbrud blev konstateret.