Afghanistan holder udskudt præsidentvalg 20. juli

De afghanske vælgere må vente indtil sommer, før de kan afgive deres stemmer ved landets udskudte præsidentvalg.

Valget skulle oprindeligt have været holdt i april. Men nu er det blevet udskudt til 20. juli. Det oplyser valgmyndighederne.

Allerede onsdag blev det meddelt, at præsidentvalget ville blive udskudt adskillige måneder.

Udskydelsen skal give myndighederne mulighed for at ordne tekniske problemer, der opstod under parlamentsvalget i oktober.

Der er brug for mere tid til at sikre vælgerlister og træne medarbejdere til at bruge et særligt skema til at reducere svindel, lød det onsdag fra Abdul Aziz Ibrahimi, der er talsmand for den uafhængige valgkommission.

