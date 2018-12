Egyptisk aktivist får to års fængsel for fake news

En egyptisk appeldomstol har søndag idømt en aktivist to års fængsel, fordi hun ifølge domstolen har 'udbredt falske nyheder'.

Det oplyser hendes advokat og en embedsmand ved domstolen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Retten idømmer også aktivisten, Amal Fathi, en bøde på 10.000 egyptiske pund, hvilket svarer til omkring 3650 kroner.

De 'falske nyheder', Amal Fathi nu er dømt for at have spredt, er en video, som hun delte på Facebook tidligere i år.

I videoen klagede hun over den udbredte sexchikane i Egypten. Hun beskyldte også den egyptiske regering for ikke at gøre noget for at beskytte landets kvinder.

Den 34-årige aktivist hævdede desuden, at sikkerhedsvagter i en bank havde forulempet hende.

I september blev hun idømt to års betinget fængsel for at sprede 'falske nyheder' og have offentliggjort 'stødende indhold'. Det var denne dom, hun havde appelleret, og den blev skærpet af appeldomstolen søndag.

Det er imidlertid kun tre dage siden, at Amal Fathi blev løsladt fra fængslet. Hun blev tilbageholdt i en anden sag, mens hun ventede på, at den kom for retten.

Den anden sag handlede også om spredning af falske nyheder og om 'medlemskab af en terrorgruppe'.

Menneskerettighedsgrupper som blandt andet Amnesty International har tidligere udtrykt bekymring over, at undertrykkende regimer rundt om i verden ivrigt har adopteret den amerikanske præsident Donald Trumps hyppigt brugte vending om 'fake news'.

Grupperne mener, at autoritære ledere rundt om i verden bruges begrebet til at bringe kritiske røster til tavshed.

For et halvt år siden vedtog Egypten en ny lov, der gør det ulovligt at sprede 'falske nyheder'. Siden da er adskillige bloggere og journalister blevet beskyldt for at overtræde loven.

ritzau