Undsluppen løve dræber ung kvinde i amerikansk dyrepark En 22-årig kvinde blev dræbt under en rutinerengøring af løvernes indhegning.

En 22-årig amerikansk kvinde mistede søndag livet i en dyrepark i staten North Carolina, da en løve slap fri af sin indhegning og angreb hende.

Det skriver flere lokale medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Kvinden, der arbejdede i parken Conservators Center nord for delstatshovedstaden Raleigh, blev angrebet, netop som hun var i færd med at rengøre løvernes bosted. Under rengøringen var løverne ført ind i en nærtliggende indhegning, men en løve formåede at slippe ud.

Det er fortsat uklart, hvordan det lykkedes løven at undslippe.

Løven blev dræbt efter gentagne forsøg på at bedøve den, lyder det fra den lokale sherif i Caswell County, hvor dyreparken ligger.

»Det her er den værste dag i mit liv. Vi har mistet et menneske, vi har mistet et dyr. Vi har mistet en smule af troen på os selv«, siger Mindy Stinner, der er direktør i dyreparken, til den lokale tv-station WTVD-TV.

Parken specialiserer sig i at hjælpe dyr, der har levet under dårlige forhold i zoologiske haver verden over.

Den unge kvinde havde arbejdet i parken i bare to uger, inden ulykken fandt sted.

»Hun var en smuk, ung kvinde, der lige var startet på sin karriere. Det er en skrækkelig ulykke, og vi sørger«, lød det fra kvindens familie i en udtalelse søndag.

Ifølge dyreparkens hjemmeside åbnede den for besøgende i 2007 og har cirka 16.000 gæster om året. Parken er hjem for 21 forskellige truede dyrearter, herunder tigere og altså løver.

Dyreparken er blevet midlertidigt lukket, indtil man har fået undersøgt sikkerheden.

ritzau