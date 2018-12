Højhus kollapser i Rusland – tre er dræbt

Mindst tre er blevet dræbt, da en del af et højhus styrtede sammen i den russiske by Magnitogorsk i Rusland tidligt mandag morgen.

Årsagen til kollapset kan ifølge lokale myndigheder skyldes en gaseksplosion.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

»Klokken 9.50 lokal tid er seks personer trukket ud af murbrokkerne, tre døde, tre sårede - herunder et barn«, skriver Ruslands katastrofemyndigheder i en skriftlig kommentar ifølge nyhedsbureauet Tass.

Nyhedsbureauet RIA rapporterer, at 48 lejligheder er blevet beskadiget i forbindelse med kollapset i boligkomplekset, der ligger i den sydlige del af Uralbjergene.

Byen ligger omkring 1700 kilometer øst for den russiske hovedstad, Moskva. I alt 110 personer har deres adresse i højhuset.

Myndighederne oplyser ikke, hvor mange personer der vurderes at være fanget under nedfaldne murbrokker. Men en lokal politiker udtaler, at skæbnen er uvis for 79 personer.

