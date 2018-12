Brexit får rekordmange briter til at søge om irsk pas

Forud for Brexit forsøger en voksende gruppe briter at klamre sig fast til EU. Antallet af briter, der har søgt om at få et irsk pas, steg med 22 procent i 2018. Det skriver The Guardian.

I alt søgte næsten 100.000 i år om at få lov til at supplere deres britiske pas med et fra Irland og dermed forblive europæiske statsborgere. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2015 - året før Brexit-afstemningen, som har ført til et en markant stigning i antallet af ansøgninger.

Omkring seks millioner briter er ifølge The Guardian berettiget til et irsk pas. Det gælder alle, der er født i Irland og Nordirland eller som har en britisk forælder eller bedsteforælder.

I Nordirland kan borgerne både have britisk og irsk pas, fordi landet er en del af Storbritannien. Antallet af personer, der fik sig et irsk pas i Nordirland, steg med to procent i år.

Hvordan Brexit ender med at blive, og hvilken betydning det får for de britiske borgere, er stadig meget usikkert. Storbritannien forlader efter planen EU om bare tre måneder - den 29. marts. I januar skal det britiske parlament stemme om Theresa Mays brexit-aftale.