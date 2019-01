Varebil kører ind i folkemængde i Tokyo og sårer ni

Ni mennesker er såret, efter en varebil er kørt ind i en folkemængde på en populær shoppinggade i det centrale Tokyo nytårsnat.

Det skriver en række japanske medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Og det var ifølge japansk politi med 'en hensigt om at dræbe', at en 21-årig mand kort efter midnat påkørte fodgængere på Takeshita Dori, der ligger i bydelen Harajuku.

Påkørslen er sket under nytårsfejringen i den japanske hovedstad, hvor tusinder nytårsaften og -nat traditionelt samles på Takeshita Dori, der også er en yndet destination for turister.

Gaden var i anledning af nytårsfestlighederne spærret for trafik.

En talsmand for japansk politi fortæller til nyhedsbureauet AFP, at man har anholdt føreren.

Den anholdte vil blive sigtet for mordforsøg. Politiet har endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv for angrebet.

Talsmanden fortæller samtidig, at mindst én af de såredes tilstand er kritisk.

Tv-billeder fra NHK TV viser den lille varebil med fronten smadret, og omkring er ambulancefolk i færd med at bære sårede væk. Politiet er natten til tirsdag massivt til stede i bydelen, der er under evakuering.

Takeshita Dori er kendt som et samlingspunkt for japansk ungdomskultur og mode.

Til forskel fra andre storbyer er nytåret i Tokyo en mere stilfærdig affære. Der er eksempelvis ikke et stort fyrværkerishow eller større, offentlige forsamlinger eller fester.

Derimod bruger de fleste japanere nytåret på sammen med familie at besøge shintoistiske helligdomme, hvor man beder for lykke i det nye år.

På Takeshita Dori ligger flere af sådanne helligdomme.

ritzau