Nu er Tysklands første store forbud mod dieselbiler trådt i kraft Knap et år efter, at tysk domstol åbnede op for det, indfører Stuttgart forbud mod dieselbiler i bymidten.

Tysklands første større forbud mod dieselbiler af ældre dato er nytårsdag trådt i kraft i byen Stuttgart i det sydlige Tyskland.

Bilerne skal enten leve op til bestemte krav om udledning, og hvis de ikke kan det, er der dele af bymidten, hvor de ikke må køre.

Beboere i dette område har fået tre måneder - frem til 1. april - til at skifte bilen ud eller nedbringe forureningen. Der er dog undtagelser for visse faggrupper såsom håndværkere.

Både politiet og bystyret har meddelt, at januar er en form for overgangsmåned, så der vil formentlig ikke blive foretaget inspektioner eller udskrevet bøder i denne måned. I stedet vil førere af dieselbiler blot få en advarsel, hvis de kører i et område, hvor de ikke må.

Men senere kan det resultere i bøder på 80 euro (600 kroner) plus gebyrer og andre udgifter.

Stuttgart er en af de byer i Tyskland, hvor luftforurening er et problem.

Forbuddet mod dieselbiler i bymidten kommer, efter at miljøorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) lagde sag an mod en række byer og delstater for at få dem til at gøre noget ved de sundhedsskadelige partikler i luften.

Det fik i februar en forbundsdomstol i Tyskland til at sige god for, at landets byer kan forbyde biler med diesel i tanken at køre på deres veje.

Hamburg i det nordlige Tyskland var den første by, der indførte et delvist forbud. Men det bliver set som ineffektivt, fordi det kun dækker to gader i byen.

Det er særligt de såkaldte NOx-gasser, der er skadelige. Køretøjer står for 60 procent af udledningen af disse gasser i Tyskland. Heraf udgør dieselbilers udledning klart den største andel.

Den tyske bilindustri og forbundskansler Angela Merkel har talt imod indførslen af dieselforbud.

